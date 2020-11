PS5 FAQ: rispondiamo alle vostre domande in video!

Volete sapere tutto, ma proprio tutto, su PlayStation 5? Non potendo chiedere direttamente agli ingegneri Sony, in questo video Q&A abbiamo chiesto a Pierpaolo e Umberto di raccontarci tutto quello che hanno scoperto in questi giorni di prove di PS5. Si parla di tutto in questo breve scambio di domande: della debacle sul cavo HDMI 2.1 incluso nel pacchetto, del trasferimento dei giochi da PS4 utilizzando un hard disk esterno, del chiacchieratissimo SSD ultraveloce della console e della sua effettiva capienza, e del DualSense e della sua batteria. Non vi basta? Allora sappiate che si discute anche del trasferimento dei salvataggi, della rumorosità (molto bassa) della console, del supporto (mancante) al 1440p, della compatibilità con Playstation VR, della validità del suo sistema di raffreddamento, del "quick resume, e persino di cose un po' più ignorate come la qualità del packaging, del suo posizionamento con e senza stand e di tutta una serie di altre chicche minori.

Ed è solo l'inizio, perché abbiamo intenzione di portare avanti una copertura incredibilmente dettagliata in questi giorni. Quindi tenete sempre d'occhio le nostre pagine per tutte le prossime news sull'argomento.