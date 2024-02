Arms Trade Tycoon Tanks, abbiamo provato un gestionale che ci ha fatto tornare agli anni ’90

Agli albori dei videogiochi per personal computer era normale ritrovarsi tra le mani prodotti dalle idee più strane, un po' perché non si sapeva bene cosa piacesse al pubblico, che ancora non esisteva come oggetto definito, e un po' perché tanti titoli erano sviluppati in contesti tutt'altro che professionali e nascevano soprattutto dalle passioni degli autori. Questo atteggiamento valeva per praticamente tutti i generi, compresi quelli più seri come i gestionali. I primi esponenti del genere erano caratterizzati praticamente tutti dallo stesso atteggiamento concettuale: dovevano simulare al meglio il loro oggetto, fornendo più dettagli possibili al giocatore sui quali intervenire, nei limiti dell'hardware scelto per la pubblicazione e a prescindere dall'esperienza utente.

Molti ragionavano poco o per niente sulle interfacce e sulla qualità della vita, cercando la funzionalità pura e limitandosi ad accumulare pulsanti che sfruttavano ogni centimetro dello schermo. Non c'erano tutorial, quindi senza avere a disposizione un manuale utente, spesso composto da centinaia di pagine, era quasi impossibile entrare in gioco. Una volta capito come giocare, era tutto un fioccare di schermate piene di statistiche e grafica minimale. L'industria nel frattempo si è evoluta, diventando più amichevole verso il giocatore, ma molti rimpiangono comunque quegli anni perché spesso quei guazzabugli avevano il coraggio di andare a toccare anche temi così di nicchia da essere praticamente inaccessibili, come avviene in Arms Trade Tycoon Tanks, che abbiamo provato con gran gusto, ma vi confessiamo anche con un bel po' di ansia.