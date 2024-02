Xbox Series X|S avrebbe venduto la metà di PS5, stando le stime di Take-Two

Durante l'ultimo resoconto per gli azionisti, Take-Two Interactive ha offerto una stima di quanto hanno venduto complessivamente PS5 e Xbox Series X|S, dalla quale è possibile intuire il numero approssimativo di unità acquistate per le console di Microsoft, un dato che la compagnia da anni preferisce non condividere pubblicamente.

La casa madre di Rockstar Games e 2K afferma che al 31 dicembre 2023 sono state vendute un totale di 77 milioni di console della nona generazione, ovvero PS5 e Xbox Series X|S.

Lo scorso 9 dicembre Sony ha annunciato che la sua console ammiraglia ha raggiunto quota 50 milioni di unità vendute nel mondo, con i numeri che dovrebbero essere cresciuti ulteriormente nelle ultime settimane dell'anno. Di conseguenza le vendite di Xbox Series X|S dovrebbero aggirarsi intorno le 25 - 26 milioni di unità, ovvero circa metà della diretta rivale o poco meno.

Chiaramente, in mancanza di dati ufficiali da parte di Microsoft non possiamo sapere se queste cifre sono del tutto esatte, per quanto arrivano in ogni caso da un publisher enorme come Take-Two.