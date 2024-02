Pokémon Scarlatto e Violetto: annunciato un evento Raid Teracristal con quattro Pokémon diversi

Game Freak ha svelato un nuovo evento Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, che per la prima volta vedrà come protagonisti ben quattro creature differenti, ovvero Stonjourner, Eiscue, Armarouge e Ceruledge.

L'evento sarà disponibile dal 16 al 18 febbraio e per il momento non è in programma una seconda iterazione dello stesso, come spesso accade invece per altri raid. I quattro Pokémon in questione appariranno nei raid dalle tre alle cinque stelle a prescindere dalla versione di gioco in vostro possesso. Non ci sono limiti di cattura e il teratipo sarà casuale.

Non è l'unico evento raid Teracristal in programma per i prossimi giorni. Infatti, da oggi è disponibile la ripetizione dell'evento con Empoleon, mentre dal 12 e il 15 febbraio è in programma quello di San Valentino con Ludvisc.