Assembla che ti Passa #258

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina.

Questa settimana partiamo da AMD e dalla novità del momento, i processori Ryzen 4000G con grafica integrata sullo stesso die della CPU che, pur legati all'architettura Zen 2 e non alla Zen 3 in arrivo con i Ryzen 4000 desktop, promettono un bel salto in termini di potenza bruta e qualcosa in più anche per la grafica, ancora basata sulla vecchia filosofia GCN ma rivista per migliorare i consumi. Diminuiscono infatti le compute unit dedicate alla grafica, migliorando i consumi, a fronte di un vantaggio in gioco del 17% per il 4700G rispetto al 3400G. Ma è chiaro che il salto in termini di potenza grafica è modesto, soprattutto considerando che si riduce al 6% con il Ryzen 5 4600G, effettivo rimpiazzo del 3400G, per arrivare a circa il 12% in più del 3200G, per quanto riguarda il Ryzen 3 4300G. Non è su questo, comunque, che punta AMD, soddisfatta di avere le uniche soluzioni integrate in grado di arrivare al gaming in 1080p, seppur non senza compromessi.

L'obiettivo dei Ryzen 4000G è l'incremento in termini di potenza bruta, ottenuto combinando l'architettura Zen 2 con un numero maggiore di core, che diventano 8, con multithreading, per il 4700G, fino al 152% più potente del suo predecessore. Un salto abissale che rende le nuove GPU adatte a anche a carichi professionali, multitasking e schede video di fascia estrema, con l'efficienza dei 7 nanometri che si combina con quella della GPU garantendo un senso a processori che non hanno bisogno di alzare troppo l'asticella della grafica in un settore in cui AMD è in ampio vantaggio. Certo, avremmo comunque preferito vedere soluzioni Navi e magari il 1080p senza compromessi gestito da una soluzione integrata, ma con l'arrivo di Intel Xe e l'intensificarsi del clima concorrenziale è probabile che questo accada entro la fine del 2021.

Nel frattempo l'attenzione dei giocatori è in gran parte rivolta verso i processori Ryzen 4000 della famiglia Vermeer che grazie all'architettura Zen 3 promettono di recuperare l'ultimo miglio rispetto alla concorrenza anche nei giochi che prediligono determinate caratteristiche. Ed è una promessa che potremo presto verificare come confermato da AMD proprio durante la presentazione dei Ryzen 4000G e come affermato ufficialmente da Rick Bergman, vice presidente del reparto Computing and Graphics di AMD, che ha infine parlato esplicitamente dell'arrivo di prodotti consumer entro la fine del 2020. Affermazioni che ci portano a sperare in un'uscita in tandem con le nuove Radeon che dovranno vedersela con una concorrenza agguerrita, cosa ribadita da un nuovo rumor che parla di una 3080 più veloce del 20% di una 2080 Ti confermando un avanzamento prestazionale importante, ma che potrebbero sorprenderci se i rumor che circolano da qualche settimana dovessero trovare una conferma. Si parla infatti di un 50% di prestazioni in più su RTX 2080 Ti per la scheda Radeon Navi 2X di punta che secondo un'indiscrezione più recente monterebbe 16GB di memoria con bus a 384-bit che lascerebbe intendere l'uso di VRAM GDDR6 e non di quella HBM2. Niente prezzi estremi quindi per schede che puntano a dare battaglia alla concorrenza, cosa che probabilmente si tradurrà in un lancio ravvicinato.

Nel caso delle GeForce RTX 3000 si parla ormai da tempo di una presentazione ad agosto e di un lancio a settembre, cosa già ribadita più volte da marzo a oggi e ricomparsa sulle pagine di Overclocking come rumor apparentemente confermato da nuove fonti. Niente di nuovo quindi, per un'informazione che diamo già per scontata da tempo, ma la comparsa di una riconferma è importante visto il periodo. Di questi tempi, con il Covid che imperversa, il rischio di rinvii è senza dubbio concreto, ma per ora pare che i piani rimangano quelli comunicati negli scorsi mesi dalle varie compagnie, con un settembre che si prospetta come un mese estremamente importante per il mercato PC.

Alle porte dell'autunno vedremo con tutta probabilità le già menzionate GPU Intel Xe, sapremo probabilmente qualcosa in più di concreto sulle nuove AMD Navi 2X e vedremo il ray tracing diventare uno standard, almeno per le schede di fascia media, alta ed estrema. Inoltre con l'avvicinarsi di fine anno ci aspettiamo qualche informazione concreta sulla serie di CPU Alder Lake, la prima famiglia di processori Intel desktop a 10 nanometri e la prima vera nuova architettura della compagnia da parecchio tempo a questa parte. Un appuntamento importante, quindi, visto che a quel punto anche AMD sarà in mezzo ai preparativi con un cambio generazionale e probabilmente punterà ai 5 nanometri, cercando di sfruttare un ulteriore rallentamento di Intel che secondo quanto affermato non arriverà ai 7 nanometri fino alla fine del 2022. Proprio per questo sarà importante il ruolo dell'architettura, oltre che l'efficienza effettiva dei transistor che non dipende solo dal processo produttivo, in una battaglia che si prospetta epocale.