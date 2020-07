Tales of Crestoria, la recensione

Se avete già un'idea di cosa siano gli RPG mobile con elementi gacha, sapete più o meno cosa aspettarvi dalla recensione di Tales of Crestoria, il nuovo titolo Bandai Namco che aderisce in maniera decisamente pedissequa al canone del genere. Considerando il recente posticipo imposto all'atteso Tales of Arise, questo capitolo mobile potrebbe sfruttare il vuoto lasciato dal fratello maggiore per soddisfare un po' la diffusa voglia di Tales of, vista la popolarità della serie Bandai Namco, ma se siete già un po' allergici a questa tipologia di giochi sappiate che anche questo titolo non sfugge assolutamente ai difetti intrinseci del tipico meccanismo della raccolta ossessiva di personaggi, senza peraltro distinguersi particolarmente per altre caratteristiche del gameplay, visto che gli elementi derivativi abbondano ovunque.





Dove invece Tales of Crestoria può avere qualcosa da dire è la sua notevole base narrativa, che rende giustizia alla serie da cui deriva con una storia interessante e narrata piuttosto bene, con personaggi che non sfuggono più di tanto ai cliché del JRPG ma si presentano comunque ben costruiti e profondi. La premessa è subito sconvolgente, quando quello che sembra un classico avvio da tranquillo racconto di formazione, con il nostro eroe impegnato a difendere degli orfanelli, subisce un colpo di scena e un improvviso ribaltamento del sistema di riferimento. Le figure più fidate si scoprono essere macchiate dei crimini più indicibili e il protagonista, Kanata, è costretto ad affrontarle fino a un gesto estremo che determina la sua condanna: l'eroe diventa un reietto, segnato da un marchio infamante che lo costringe a combattere costantemente contro gli inquietanti Enforcer, delle sorte di nemesi il cui unico obiettivo è l'eliminazione dei condannati.





Derivando da una serie solida come Tales of, Crestoria può contare su una narrazione di notevole spessore anche rispetto ad altri esponenti del genere in ambito mobile e i suoi personaggi principali sono generalmente ben caratterizzati. Proprio questo può però, paradossalmente, rappresentare un problema per la dinamica gacha: attraverso le solite evocazioni da effettuare con la spesa di valute online (gemme o tesori vari) si possono ottenere personaggi celebri provenienti da altri capitoli della serie Tales of, per un totale di circa 60 combattenti. Venendo da storie e mondi completamente diversi, è chiaro che questi non riescano a incastrarsi con precisione nella complessa trama messa in piedi per questo capitolo, dunque la loro presenza stride un po' con la coerenza narrativa e stilistica di Tales of Crestoria, con le brevi missioni di introduzione che rappresentano giusto delle digressioni impostate sul fanservice.