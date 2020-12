Assembla che ti Passa #277

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Natale complicato quello che ci attende, un po' per le difficoltà quotidiane della quarantena parziale che stiamo vivendo, un po' per le difficoltà nel reperire praticamente ogni tecnologia di ultima generazione. Aumentano infatti le opzioni ma non la disponibilità che nel caso dei modelli più appetibili rasenta lo zero, costringendo tra l'altro a pagare sovrapprezzi importanti per i pochi pezzi disponibili. La GeForce RTX 3090, va detto, è più facile da trovare, ma si tratta di una scheda che guarda ai creator e ha meno appeal nei confronti dei videogiocatori.

Diversa la questione della Radeon RX 6900 XT che pur essendo costosa si ferma sulla soglia dei 1000 euro, proponendosi come opzione enthusiast per chi è in cerca di potenza di rendering a tutto tondo e non ha particolare interesse nei titoli con supporto DLSS che vedono NVIDIA inevitabilmente avvantaggiata. Il problema è che in questo caso si parla da tempo di pochissimi pezzi, tanto che per un po' si è pensato che le versioni custom sarebbero arrivate solo successivamente. Ma di recente AMD ha affermato che ha dato il via ai modelli dei partner che poco dopo hanno iniziato a comparire in rete. ASUS ha rivelato la Radeon RX 6900 XT ROG Strix LC con raffreddamento a liquido che monta ovviamente gli stessi 16 GB di memoria GDDR6 della versione reference, ma si spinge fino a 3 connettori ausiliari da 8-pin per garantire un balzo nelle frequenze che con le nuove Radeon possono aumentare drasticamente rispetto a quelle di fabbrica. Per garantire il controllo delle temperature, invece, c'è un generoso dissipatore a liquido da 240mmm che dovrebbe andare in tandem con la scheda anche in quanto a illuminazione RGB, come già visto con il medesimo modello della Radeon RX 6800 XT.

Ma c'è anche il più sobrio modello ASUS TUF che rinuncia all'illuminazione e viene raffreddato da tre ventole di dimensioni non particolarmente generose, ma punta comunque a migliorare il raffreddamento con un ampio design da 2.9 slot. Massiccia quindi, più del modello di punta di ASRock, spesso 2.5 slot come il modello reference. Ma la Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D OC monta ventole più generose, sfoggia una vistosa illuminazione ARGB nella zona centrale e monta 3 connettori ausiliari da 8-pin, lasciando immaginare almeno 200-300Mhz di clock in più rispetto alla versione della scehda realizzata direttamente da AMD.

Nel frattempo l'ecosistema AMD si sta adeguando ai nuovi processori Ryzen 5000 che come promesso sono compatibili con quelle schede madri B450 e X570 che hanno ricevuto, stanno ricevendo o riceveranno l'apposito update del BIOS. Un aggiornamento che è appena arrivato per i modelli GIGABYTE, giusto in tempo per il Natale, aprendo vie di risparmio interessanti visto il prezzo delle schede madri della serie 500. Ma è bene fare un occhio che l'alimentazione di queste sia all'altezza del modello che intendiamo comprare, sperando che gli stock di AMD continuino a crescere visto che anche i nuovi processori basati su architettura Zen 3 sono difficili da trovare e nella maggiorparte dei casi largamente sovrapprezzati. Tanto da aver portato molti interessati a puntare su Intel, comunque forte di ottime prestazioni in gioco in tutte le fasce, o sugli ottimi Ryzen 3000 che però sono progressivamente diventati più difficili da trovare e di conseguenza più costosi. Da qui la scelta di molti di aspettare un futuro che oltre a una maggiore disponibilità di prodotti dovrebbe presto portarci la GeForce 3080 Ti, comparsa nei driver dei prodotti OEM di HP, e la nuova serie di processori Intel.

Stanno infatti comparendo in rete i benchmark dell'Intel Core i9-11900K, come previsto ancora vincolato ai 14 nanometri e riportato a una configurazione da 8 core e 16 thread contro i 10 core e 16 thread del 10900K. I punteggi del test hanno un peso relativo, visto che il processore non supera i 3.5 GHz contro gli oltre 5 che raggiungerà nella versione finale, ma rappresentano la possibile conferma dell'arrivo della serie Rocket Lake nel primo trimestre del 2021.Tra l'altro nello stesso periodo ci aspettiamo di avere notizie delle schede video Intel pensate per il segmento gaming. Tra l'altro Raja Koduri, ex boss della grafica AMD passato a Intel, sembra essere sicuro delle prestazioni delle GPU Xe HP, tanto da affiancarle alle RTX 3000 e alle schede Navi 2 parlando di come le GPU moderne abbiano alzato il livello prestazionale, garantendo un'enorme potenza computazionale agli sviluppatori. Certo, le parole di chi queste schede ha contribuito a realizzarle hanno un peso relativo, ma quando i dirigenti iniziano a parlare in via ufficiale è segno che i tempi sono quasi maturi.

Nel mentre anche la realtà virtuale sta facendo passi avanti. Nelle scorse settimane abbiamo visto nuovi visori più avanzati e giochi sempre più complessi e dispendiosi, segno che gli investimenti nel settore non mancano. Lo stesso, tra l'altro, vale per la realtà aumentata, forse meno adatta al gaming ma proprio per questo potenzialmente destinata a una diffusione assoluta. Tale da interessare Mojo Vision, colosso giapponese delle lenti a contatto, che ha siglato un accordo per realizzare le prime lenti per la realtà aumentata da infilare direttamente negli occhi. Il progetto è ancora in sviluppo e non è detto che non ci siano intoppi, ma parliamo anche di qualcosa che fino a poco tempo fa era confinato nel mondo della fantascienza, un po' come lo erano le manovre nell'atmosfera con i razzi spaziali prima dei test di Space-X sul prototipo SN8 della Starship.