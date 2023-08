Barbie, un tuffo nei videogiochi dedicati alla bambola di Mattel

Da giovanissimo maschietto quale sono stato, ormai decenni fa, non ho mai disdegnato giocare anche con le Barbie. Certo, preferivo il mio pupazzo (all'epoca si chiamavano così) di Conan il Barbaro, quello, snodabilissimo e tanto desiderato, di Ryo dei Cinque Samurai, l'ancora gelosamente custodito Transformer, di dubbia provenienza, e sicuramente non originale, che in pochi passaggi diventava un'auto da corsa blu.

Avevo le mie preferenze, ma quando si trattava di andare a trovare Giada o Valeria, non facevo chissà quali storie. La prima aveva l'ancor stupefacente camper di Barbie. L'altra, invece, l'invidiatissima casa che con il suo ascensore rappresentava per l'epoca un oggetto quasi fantascientifico.



La Barbi-emania scatenata dal recente film non si è ancora sopita e da videogiocatori è inevitabile chiedersi come sarebbe stato un tie-in vecchio stile tratto dalla pellicola diretta da Greta Gerwing

Bisognava scendere un po' a compromessi, ovviamente. Perché grazie alla disponibilità di un Ken per testa, Giada e Valeria dovevano comunque cedere alla scena d'azione che interrompeva, spesso non senza una certa irruenza, la sequela di convenevoli e carinerie tra Barbie. Il tavolo del tè diventava il perfetto riparo per Ken, mentre difendeva il suo amore da una scarica di proiettili, un po' come faceva Schwarzenegger in certi film. Dal tetto della sopracitata villetta a schiera in formato bambola, il coraggioso innamorato poteva lanciarsi per soccorrere la sua bella in difficoltà. Un tranquillo week-end fuori porta in camper aveva la puntuale tendenza a tramutarsi, solo per qualche istante beninteso, in un rocambolesco e adrenalinico inseguimento su strade di montagna.

Il pallino del gioco era ad esclusivo appannaggio di Giada e Valeria, insomma, che fortunatamente avevano sufficiente sensibilità e flessibilità da concedermi qualche variazione sul tema, un attimo di sfogo, una parentesi in cui infondere parte della mia creatività al proseguo del gioco.



Ho tanti bei ricordi legati alle Barbie, insomma, che nel corso degli anni non hanno mai davvero smesso di accumularsi grazie alla fruizione di diversi videogiochi con protagonista la bambola di Mattel. Lo schema, in certi casi, era molto simile. A casa di qualche amica non c'erano più le bambole, ma console e PC muniti di giochi dedicati al marchio con cui distrarsi tra un esercizio di scuola e l'altro. Iniziato questo lavoro, quello di scrivere per videogiochi per l'appunto, ogni tanto mi è persino capitato di recensire, testare, visionare in anteprima un gioco di Barbie.

In questo viaggio prettamente antropologico e sociologico, ancor prima che semplicemente videoludico, ho avuto modo di accorgermi che esiste un gioco per ogni Barbie e per ogni Ken. Che anche quando la qualità non è particolarmente elevata, persino i giochi dedicati alla bambola di Mattel sanno e hanno saputo intrattenere, spesso insospettabilmente, più che degnamente.

Se la vostra Barbie-mania non si è ancora sopita, se l'esaltazione per il film diretto da Greta Gerwig è tutt'ora ardente, vi consigliamo di dare uno sguardo alla breve lista di videogiochi esposta in questo approfondimento. Potreste riscoprire quell'avventura amata anni addietro, di cui proprio non riuscite a ricordarvi il titolo.