Nintendo Switch: svelate le dimensioni di Sea of Stars, Trine 5, Slaps and Beans 2 e molti altri

Tramite il Nintendo eShop sono arrivate le informazioni sulle dimensioni di alcuni dei prossimi giochi in arrivo su Nintendo Switch, tra cui Sea of Stars, Bud Spencer & Terence Hill - Slap and Beans 2 e Trine 5.

In particolare la nuova avventura a suon di ceffoni con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill, in arrivo su PC e console il 22 settembre 2023, è un peso piuma che non arriva neppure a 1 GB di spazio, per la precisione 958 MB.

Ben più ingombrante, ma comunque non eccessivamente pesante, il promettente JRPG Sea of Stars, che occuperà 3,98 GB, mentre con Trine 5: A Clockwork Conspiracy arriviamo a circa 4,73 GB.