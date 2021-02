Civilization VI: il nuovo aggiornamento gratuito migliora le interazioni coi barbari

Firaxis ha pubblicato un nuovo video diario nel quale presenta l'aggiornamento gratuito di Civilization VI di febbraio 2021. Questo update sarà disponibile a partire dal 25 febbraio 2021 e, come cambiamento principale, migliora ed espande le interazioni coi barbari. Inoltre introduce il "Leader Selection Pool", un modo per limitare i potenziali avversari che si incontreranno nel gioco.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Oltre alle modifiche al bilanciamento e a diverse novità, l'aggiornamento di questo mese include la modalità di gioco opzionale Clan Barbari e il Pool di selezione dei leader, oltre a ulteriori modifiche basate sul feedback dei giocatori.

Clan Barbari è una nuova modalità di gioco opzionale che cambia completamente il modo in cui i giocatori interagiscono con i Barbari. Guidato direttamente dal feedback dei giocatori, il gameplay con i Barbari è stato notevolmente ampliato oltre l'opzione standard "uccidi o vieni ucciso". Questa modalità introduce sei Clan Barbari che possono essere trovati a vivere sopra o vicino a diverse condizioni della mappa, ognuno specializzato in un diverso tipo di unità. I Clan Barbari accumulano progressi ad ogni turno per convertirsi in una città-stato; i giocatori saranno in grado di aiutare o ostacolare i loro progressi.

Distruggere un clan lo cancellerà dalla faccia della mappa come al solito, mentre scegliere di razziare un clan farà guadagnare oro e abbattere alcuni dei progressi. I giocatori possono impedire a un clan di attaccare le loro città pagando una tangente e anche assumere un clan per aggiungere la sua unità più forte al loro esercito. Le unità che vengono rapite possono essere recuperate pagando un riscatto e -naturalmente - i giocatori possono anche spendere oro per incitarli e farli attaccare un'altra civiltà.

Simile al "Natural Wonder Picker" e al "City-state Picker", l'aggiornamento di febbraio introduce il "Leader Selection Pool". Questa funzione permette ai giocatori di personalizzare il pool di leader che possono essere utilizzati nel gioco.

Guidati ancora una volta dal feedback dei giocatori, la maggior parte degli aggiustamenti dell'IA si concentrerà sulle unità aeree e sul relativo combattimento, che dispiegheranno difese antiaeree e si impegneranno in attacchi più frequentemente. Gli slot di politica sono stati spostati per alcuni governi per riflettere più accuratamente come questi governi funzionerebbero nella realtà e per allinearsi meglio agli stili di gioco previsti. Anche alcune Meraviglie Naturali sono state riequilibrate, oltre a ulteriori chiarimenti sul testo; molti fan saranno contenti di sapere che le Scogliere di Dover ora garantiscono tre ori, tre culture e due cibi.