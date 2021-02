eNazionale FIFA 21: Partono le qualifiche per la maglia azzurra

Dopo la cancellazione dello scorso anno a causa della pandemia da Covid-19, tornano le qualifiche nazionali per il team italiano di FIFA 21 sponsorizzate da TIMVision.

Quest'anno il torneo che andrà ad eleggere la eNazionale di FIFA 21 sarà composto da 3 fasi a cui parteciperanno sia i giocatori PS4 che Xbox One.

Nella prima fase, ci saranno 8 tappe online aperte a tutti da cui passeranno solo i primi due per console alla Seconda Fase di selezione.

Le partite si svolgeranno durante i mesi di Febbraio e Marzo rispettivamente composti da 2 e da 6 tappe di qualifica.

Quindi ai playoffs, si affronteranno i 32 giocatori della Prima Fase e i 32 provenienti dalle qualifiche dello scorso anno in due giorni di spareggi a doppia eliminazione che premieranno i migliori 16 player per console che accederanno alla Fase Finale di Selezione.

Nell'ultima fase i vari giocatori si sfideranno in un weekend di gare composto da una fase a gironi e una ad eliminazione diretta da cui saranno incoronati i player che rappresenteranno l'Italia alla prossima edizione della FIFA eNations Cup di FIFA21.

Le partite saranno giocate nel formato Best Of 1 con match di andata e ritorno tenendo conto del risultato complessivo di entrambe.

Da segnalare nel regolamento un'eccezione rispetto alle altre competizioni: se si tratta di un incontro tra giocatori verificati, i player si affronteranno tramite la piattaforma FUT Competitive Friendly direttamente nel gioco, altrimenti la modalità da scegliere sarà quelle delle normali Amichevoli FUT.

Per partecipare alla fase di selezione si dovrà essere registrati sul sito ufficiale di fifa.gg, collegare l'account della FIGC al sito di ESL Italia e infine entrare nel canale discord della competizione.

Per ulteriori dettagli vi lasciamo al sito della eNazionale della FIGC.