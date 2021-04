Clash Quest, Clash Mini e Clash Heroes sono 3 nuovi giochi nell'universo di Clash Royale e Clash of Clans

Il colosso dei giochi mobile Supercell ha svelato Clash Quest, Clash Mini e Clash Heroes. Si tratta di 3 nuove esperienze, ovviamente pensate per dispositivi mobile, ambientate nell'universo di Clash Royale e Clash of Clans.

Era da un po' di tempo che lo studio non annunciava qualcosa di nuovo. D'altra parte tutti i suoi giochi godono ancora di ottima salute e non deve essere stato semplice trovare il tempo e le risorse per pensare a tre nuove esperienze da portare sul mercato mobile.