Oddworld: Soulstorm, quattro nuovi video illustrano le caratteristiche del gioco

Oddworld: Soulstorm offrirà un'esperienza più ricca e sfaccettata rispetto ai precedenti episodi della serie, e il team di sviluppo ha voluto illustrare queste caratteristiche pubblicando ben quattro nuovi video dedicati al gioco.

Caratterizzato da una campagna single player che dura almeno 20 ore, Oddworld: Soulstorm sarà disponibile a partire dal 6 aprile su PC, PS5 e PS4, ma gli abbonati a PlayStation Plus potranno scaricarlo gratuitamente nella versione next-gen, senza costi aggiuntivi.

Nel primo filmato, che trovate in testa alla notizia, si parla degli scenari del gioco e della varietà visiva che sono in grado di offrire; mentre nel secondo filmato, qui in calce, vengono rivelati i meccanismi di looting e crafting.

Troviamo quindi un terzo video che spiega come verranno gestiti i seguaci di Abe nel corso dell'avventura, per concludere con un filmato dedicato agli elementi stealth, immancabili in un prodotto di questo tipo.

Infine sono state pubblicate nuove immagini di Oddworld: Soulstorm, che potete vedere nella galleria in fondo, in attesa di mettere le mani sul gioco.