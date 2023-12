Constance, abbiamo provato il metroidvania colorato che dà le ali a Hollow Knight

I metroidvania non sono mai morti, ma da molti anni stanno conoscendo una seconda giovinezza grazie al mondo degli indie (ma non solo, come dimostra il nuovo Prince of Persia di Ubisoft). Sempre più sviluppatori tentano di proporre qualcosa di personale in questo ampio panorama, alle volte prendendo ispirazione dalle migliori opere che hanno conquistato i fan. Lo stesso sta accadendo presso bildundtonfabrik (o più semplicemente btf).

Completamente disegnato a mano , pare già ora estremamente curato, sia nei fondali che nelle animazioni, con ad esempio la protagonista che si trasforma in modo molto fluido in pittura per fare schivate. Similarmente i nemici si esibiscono in attacchi dettagliati e belli da vedere. Ovviamente è presto per sapere se l'intero gioco saprà mantenere questa qualità, ma il risultato è per ora più che promettente.

Constance è puro movimento

Potremo lanciarci verso i nemici e attaccarli in Costance, spostando le battaglia in aria

Come ogni buon metroidvania, Constance è un mix di platform e combattimenti, con continue piattaforme tra le quali saltare e punte acuminate sulle quali cadere. Diciamo subito che il livello di difficoltà della demo di Constance non è tarato verso il basso. Non ci sono sfide realmente difficili, ma per essere una sezione iniziale con un singolo potere di movimento sbloccato ci sono già alcune idee che richiedono un minimo di attenzione in più rispetto a quanto ci saremmo aspettati, come dei raggi traenti che ci spostano, ma dai quali dobbiamo fuggire prima di arrivarne alla fine, pena un teletrasporto all'inizio del percorso.

La parte curiosa è che anche i nemici sfruttano capacità simili in questa area e potremo sfruttare i loro attacchi per farci trasportare e poi attaccarli al momento giusto. Se in tutto il gioco nemici e ambiente dovessero essere così interconnessi, potrebbe essere alquanto divertente. Ci sono comunque idee molto classiche per il genere, sia chiaro, con nemici che si muovono e attaccano in modo già visto in passato, pensate ad alcuni insetti della prima area di Hollow Knight e avrete già un'idea. Ci sono poi elementi che saranno subito familiari, come una valuta che si ottiene dai nemici sconfitti e da accumuli cristallini nascosti nella mappa. Ci sono poi muri da abbattere per trovare aree segrete e scorciatoie che si sbloccano sconfiggendo boss o facendo il giro lungo per la mappa per poi ritrovarsi all'inizio. Se amate i metroidvania, nella demo troverete tutto ciò che ci si può aspettare dal genere.

Proseguendo in Constance ci saranno altri biomi, come un luna park

Ci sono poi idee più specifiche di Constance, che mira a creare un sistema di gioco estremamente dinamico, nel quale siamo sempre in movimento anche durante i combattimenti e non solo nell'esplorazione platform. Precisamente, nella demo sblocchiamo un potere che ci permette di teletrasportarsi verso dei dischi dorati per muoverci in aria, ma che può essere usato anche per lanciarci verso i nemici.

Questo significa che il combattimento si sposta in aria con grande facilità e, sommandoci la schivata e il fatto che i nemici tendono a muoversi molto, sin dal primo istante il gioco ci invoglia a non essere troppo statici nei nostri approcci. Il boss stesso usa raggi traenti, teletrasporti e propone dischi dorati per darci dei punti di ancoraggio per muoversi in aria con facilità: lo scontro risulta quindi divertente nella usa varietà e dinamicità, pur essendo facile. Bisogna comunque tenere sotto controllo una barra della stamina, legata a mosse speciali, che se svuotata del tutto ci pone in status critico che causa danni alla salute in caso ci si esibisca in un'ulteriore azione speciale: si tratta di un giusto bilanciamento per evitare che il giocatore possa usare i poteri di Constance con troppa frequenza.

Non mancheranno le bossfight in Constance

Ci incuriosisce inoltre il fatto che, per curarsi, è necessario rompere oggetti dell'ambiente - candelabri, nell'accademia - e che le cure extra vadano a riempire una sfera che può essere spesa in battaglia per ripristinare una piccola quantità di vita. Questo significa che, a differenza di Hollow Knight, non è possibile ottenere continuamente cariche di cura durante la battaglia di un boss, meccanica che è invece utile quando si è più deboli del previsto. Bisognerà vedere quale sarà il livello di difficoltà nelle fasi più avanzate.