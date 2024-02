Death of the Reprobate, il provato di un’avventura punta e clicca dall’umorismo demenziale

Giovanni l'Immortale sta morendo. Quale momento migliore per suo figlio per... piangerlo? Ma no! È chiaro che vogliamo solo appropriarci delle sue ricchezze! Solo che il pestifero papà non ne vuole sapere di istituirci eredi: per mettere le mani sul suo considerevole patrimonio dovremo essere gentili con tutti e risolvere i problemi degli abitanti del villaggio. Sarà davvero dura, dato che iniziamo l'avventura facendo impiccare, annegare e squartare un uomo reo di aver fatto la pupù per strada...

Joe Richardson torna a impegnarsi nel felice e geniale saccheggio di opere d'arte del passato per generare situazioni demenziali, animate da una scrittura che, fin dalla demo di Death of the Reprobate, si dimostra al livello dei due suoi videogiochi precedenti dello stesso stampo, ossia Four Last Things e The Procession to Calvary (recuperateli!). Lo fa guardando all'umorismo surreale e fuori dal tempo dei Monty Python e facendo un impiego geniale di differenti registri linguistici.

Vi raccontiamo delle peripezie per ottenere l'eredità di Giovanni l'Immortale nel nostro provato di Death of the Reprobate.