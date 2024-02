Star Wars: The Acolyte, la serie TV uscirà questa estate su Disney+

Star Wars: The Acolyte, la serie TV ambientata cinquanta anni prima rispetto agli eventi de La Minaccia Fantasma, uscirà sulla piattaforma streaming Disney+ questa estate, stando a quanto riportato da Collider.

Durante la Star Wars Celebration è stato annunciato che The Acolyte sarebbe uscita nel 2024, ma i produttori non hanno fornito ulteriori dettagli in merito allo show, in cui seguiremo le vicende di una ex padawan Jedi e del suo maestro.

The Acolyte si pone come un progetto particolarmente interessante per via del suo legame con l'Alta Repubblica, un'ambientazione che finora non è mai stata mostrata sullo schermo e ha vissuto attraverso le storie collaterali dell'universo di Star Wars.