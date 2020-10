DualSense di PS5: 5 cose che non sapevamo!

Mentre in Italia aspettiamo di mettere le mani su PS5, in Giappone hanno speso qualche ora anche in compagnia del DualSense: ecco 5 cose che abbiamo scoperto.

Un piccolo gruppo di fortunati influencer giapponesi ha già potuto spendere qualche ora in compagnia di PS5. Un'occasione importante perché per la prima volta è possibile avere dei feedback diretti su PlayStation 5 e sul suo controller, il DualSense. Proprio il nuovo pad è stato grande protagonista di queste giornate, con una serie di prime impressioni riguardo la sua qualità costruttiva, ma non solo. Per fare il punto, ecco quindi 5 cose che abbiamo scoperto sul DualSense di PS5.

Ergonomia I primi dettagli sono quelli che riguardano dimensioni e peso. Come già noto, DualSense è più grande e pesante del Dualshock 4; tuttavia pare che l'ergonomia e la distribuzione dei pesi riescano ad annullare questo carico extra. Il feeling tattile non è molto diverso da quello restituito, anche nella distanza degli analogici, ma ci sono un paio di novità extra. Sul retro ci sono infatti due fori che, secondo la rivista giapponese 4Gamer, sono rispettivamente un secondo microfono e un tasto reset. Confermato invece lo stesso pattern in rilievo di simboli cerchio, croce, triangolo e quadrato che c'è sulla console: in questo caso è solo sul retro dei manici, così da fornire più grip.

Funzionalità audio Oltre alla presenza del feedback aptico e dei trigger adattivi, la cui effettiva importanza potrà essere sperimentata solo con delle prove dirette nel corso del tempo, il DualSense migliora anche il suo comparto audio. Il secondo microfono è infatti affiancato da un speaker migliorato, capace di riprodurre una maggiore varietà di suoni rispetto al Dualshock.

Led colorati I led della console sono blu all'avvio e bianco quando resta accesa, come PS4. Non è ancora noto, invece, il colore che assumeranno in altre situazioni: PlayStation 4, per esempio, usa led gialli per indicare la modalità riposo e rossi quando ci sono dei problemi come il surriscaldamento. Allo stesso modo anche il controller ha delle luci di diversi colori ai due lati del touchpad: blu, verde, rosso e viola. L'uno o l'altro led viene usato per distinguere i giocatori, ma non è anche confermato se sarà personalizzabile per intensità e colore come avviene su PS4, e se gli sviluppatori potranno eventualmente cambiare il colore durante il gioco per qualsiasi motivo.

Nuovi Led Nella parte bassa dell'area tattile, poi, DualSense introduce altri piccoli led bianchi. Anche in questo caso si tratta di luci legate al gioco in multiplayer, visto che il numero di led accesi dovrebbe indicare l'ordine dei giocatori: un led al centro identifica il giocatore uno, due led il giocatore due, e così via.

X conferma universale Un cambio epocale nello schema dei pulsanti è quello che riguarda l'utilizzo del tasto croce per confermare le proprie scelte anche in Giappone. Un'iniziativa storica da parte di Sony: da molti anni, infatti, in territorio nipponico la disposizione standard dei tasti prevedeva l'uso del tasto di conferma sul cerchio per quanto riguarda PlayStation, o comunque in generale sul tasto più spostato sul margine a destra. Una caratteristica precedente alla prima PlayStation, visto che anche su Super Famicom il tasto conferma era il tasto A rosso, che occupava la stesa posizione del cerchio delle console Sony. Per tutto questo tempo è rimasto questo doppio standard che prevedeva il tasto conferma posizionato in basso in occidente e posizionato invece a destra in Giappone. Sony ha confermato il cambiamento effettuato, riferendo che "Il tasto conferma sarà spostato universalmente su croce per PS5. I giochi vengono fruiti in molti paesi diversi, dunque ha senso evitare differenze nella disposizione dei tasti tra sistemi e giochi". Ma non tutti l'hanno presa benissimo.