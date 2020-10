Call of Duty? Elon Musk preferisce Call of Booty, e internet gli dà ragione

Elon Musk non è solo ricco e geniale, ma anche un vero buontempone: tanto che spesso le sue esternazioni, anche relative al mondo dei videogiochi, fanno il giro del web. Di recente ha mostrato di conoscere e probabilmente anche di apprezzare Call of Duty... ma gli ha cambiato il nome in Call of Booty.



Elon Musk preferisce quindi Call of Booty a Call of Duty, un notevole cambio di prospettiva per il franchise di Activision, che il prossimo mese si arricchirà di Call of Duty Black Ops Cold War. Ora, noi potremmo anche spiegare ai più piccoli le varie implicazioni del gioco di parole, anzi non ci sarebbe nulla di male. Booty potrebbe tranquillamente venire tradotto - oltre al normale "bottino", "preda" - con "culetto". E noi non saremo più qui, quando terminerà la fascia protetta.



Qualche tweet innocente, però, possiamo mostrarvelo tranquillamente:

Call of Booty, great game — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2020