Nvidia RTX A6000 è la super GPU pensata per i creatori di contenuti

In apertura della GPU Technology Conference (GTC), Nvidia ha svelato la RTX A6000, una GPU basata su architettura Ampere dalle prestazioni estreme pensata per i professionisti della creazione di contenuti. Meglio chiarire subito che non si tratta di hardware dedicato al gioco. Leggiamone la descrizione in breve fornita da Nvidia stessa:

La GPU RTX A6000, costruita sulla nuova architettura NVIDIA Ampere, permette ai creatori di completare le complesse attività creative, come l'editing video in HDR 8K in tempo reale e l'animazione di modelli 3D extra-large. Con 48GB, offre la più grande memoria disponibile in una singola GPU ed è espandibile a 96GB usando NVLink per collegare due GPU.

Nella stessa occasione Nvidia ha presentato altre novità legate all'intelligenza artificiale: la piattaforma Omniverse e vari strumenti potenziati dall'IA. Leggiamo:

Abbraccia il mondo Omniverse

Mettendo insieme le innovazioni di NVIDIA nella grafica, nella simulazione e nell'IA, NVIDIA Omniverse è una piattaforma di simulazione, collaborazione e rendering basata su RTX per i workflow 3D. Gli utenti di Omniverse possono collaborare in tempo reale ai loro workflow 3D tra le applicazioni, senza dover ricorrere a scrupolose importazioni ed esportazioni, per poi renderizzarle con una fedeltà incredibile usando NVIDIA RTX.

Strumenti Broadcast AI-Powered

Oggi, il motore di trasmissione NVIDIA Broadcast Engine - una raccolta di SDK con la tecnologia AI sottostante che alimenta queste funzionalità - viene rilasciato alla nostra comunità di sviluppatori. Questo permetterà agli sviluppatori di applicazioni di implementare facilmente gli effetti dell'IA, sbloccando al contempo nuovi casi d'uso. Quattro app hanno già adottato le funzionalità di NVIDIA Broadcast Engine: XSplit, NewTek, Notch e Xaymar.