PS5: sul retro della console c'è un misterioso chiavistello metallico

Uno degli ultimi misteri di PS5 riguarda un misterioso chiavistello metallico presente sul retro della console. Durante le tante dirette che sono state fatte nel weekend da alcuni YouTuber giapponesi, infatti, nessuno ha spiegato a cosa potrebbe servire questo speciale meccanismo.

Un tranquillo weekend di ottobre si è trasformato in uno dei momenti più intensi dell'anno: alcuni YouTuber giapponesi selezionati appositamente da Sony hanno potuto mostrare alcuni dettagli di questa attesissima console. Dai loro racconti e dai loro hands-on abbiamo scoperto tante cose, come per esempio che PlayStation 5 sembra essere estremamente silenziosa e che le sue dimensioni sono davvero enormi.

Tra le tante informazioni condivise ce ne è una che ancora non ha una spiegazione ufficiale. In una delle foto ravvicinate pubblicate da 4gamer, infatti, si può vedere un elemento metallico spuntare sul retro della console. Un pezzo che non si era visto nelle foto precedenti e che The Verge descrive come una sorta di piccolo chiavistello.

Ancora non si conosce a cosa serva effettivamente questo meccanismo, nonostante alcuni pensino che sia quello che blocca le due ali bianche che circondano la console, messe a protezione delle ventole e dello slot M.2 che dovrebbe servire per espandere l'SSD interno della console.

Nell'attesa di poter avere una PS5 in redazione e scoprire direttamente l'utilità di questo gancetto vi chiediamo: vi hanno convinto le foto e i filmati mostrati durante il weekend?