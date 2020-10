Octopath Traveler: Champions of the Continent, il trailer della storia

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer della storia di Octopath Traveler: Champions of the Continent, che ci parla della trama principale del gioco e ci introduce in particolare a uno dei suoi personaggi: Titus.

In Octopath Traveler: Champions of the Continent si possono scegliere tre storie differenti che oppongono chi ha ottenuto ricchezza, potere e fama. Il video in testa alla notizia è dedicato a chi ha ottenuto il potere, l'eroe Titus, doppiato in giapponese da Rikiya Koyama.

Per adesso Octopath Traveler: Champions of the Continent è previsto per il solo Giappone. Uscirà il 28 ottobre 2020 su sistemi iOS e Android. Square Enix non ha ancora fatto parola di una possibile versione occidentale. Visto il successo di Octopath Traveler su console e PC non vediamo perché non dovrebbe arrivare, ma va considerata comunque la strana politica degli sviluppatori nipponici e orientali per i titoli mobile, spesso pensati come prodotti interni per il semplice fatto che da quelle parti ormai l'industria dei videogiochi s'identifica praticamente con il mobile gaming, Nintendo Switch a parte.