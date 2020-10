Fall Guys: doppi Punti Fama in attesa della Stagione 2, da oggi 5 ottobre 2020

Fall Guys: Ultimate Knockout è quasi pronto al lancio della Stagione 2, previsto per questa settimana: ma intanto bisogna pur passare il tempo in qualche modo. Ecco allora che gli sviluppatori hanno annunciato i doppi Punti Fama, un bonus che resterà attivo per qualche giorno.



Cosa sono i Punti Fama di Fall Guys: Ultimate Knockout? Si tratta fondamentalmente dei punti esperienza, utili per aumentare il livello del pass stagionale gratuito, sbloccando così tutte le ricompense cosmetiche. Da oggi 5 ottobre 2020 e fino a giovedì prossimo, Fall Guys proporrà ai giocatori un bonus con doppi Punti Fama: ne otterrete quindi due volte tanto per ogni partita completata (anche se perdete, ovviamente).



In questo modo dovreste riuscire a completare il pass stagionale prima dell'inizio della Stagione 2, che avverrà giovedì 8 ottobre 2020. Da quel giorno in poi, infatti, arriverà una nuova serie di ricompense, incluse tantissime corone gratis (altra concessione da parte degli sviluppatori di Mediatonic).



State continuando a giocare a Fall Guys: Ultimate Knockout, il grande titolo dell'estate 2020 dal successo insperato? Oppure siete passati al suo acerrimo rivale che di recente è anche riuscito a superarlo, cioè ad Among Us?

To hopefully answer some of your questions around dates:

😶 The countdown in the game says Season 1 will end 5th October. We're changing this.

😶 Season 1 will now end 8th October.

😶 Season 2 will start 8th October.

😶 From 5th October until 8th October - Double fame points!