Fade: abbiamo provato l’esperimento a metà tra un soulslike e Fable

Fade è più rapido e più scattante di Dark Souls 3, per esempio, eppure il suo approccio alla narrativa ha chiare ispirazioni anime nella struttura e nella presentazione. Dobbiamo ammettere di aver fatto fatica a rintracciare il DNA di Fable , ma quella che abbiamo assaggiato è solo una porzione minima dell'esperienza completa. Il gioco è attualmente in accesso anticipato e il suo creatore sta lavorando sodo e completamente in solitaria per portarlo a termine: crediamo che il potenziale ci sia, ma l'impresa non è priva di rischi, soprattutto per quanto riguarda le dimensioni dell'opera completa che Houston Gwynn-Holmes vuole realizzare.

La pagina Kickstarter di Fade lo descrive come un action RPG incentrato sulla storia con il combattimento di un soulslike, la direzione artistica di Fable e una narrativa ispirata a Full Metal Alchemist Brotherhood. Queste premesse da sole hanno incuriosito non poche persone, che hanno deciso di aiutare il gioco tramite crowdfunding. Dopo aver passato qualche ora in compagnia della demo disponibile su Steam è evidente che il progetto ha bisogno di ancora molte rifiniture, ma il suo cuore, sia a livello di game design sia a livello narrativo, potrebbe essere quell'esperienza alternativa che molti amanti dei soulslike stanno cercando.

Fade fa una serie di occhiolini durante il gameplay a chi gioca, invitandolo a osare un po' di più, per poi ricordargli che è pur sempre un souls like. Le scorciatoie danno una mano (ma bisogna arrivarci) e a un certo punto, in modo quasi epifanico, vi accorgerete che potete semplicemente correre lungo alcune sezioni lasciando perdere i nemici perché lo scatto non consuma stamina e i tempi di attivazione di ciascun avversario sono biblici. Il tutorial non svela nessuna di queste cose lasciandovi liberi di sperimentare: ciò che vi spiega, dobbiamo ammetterlo, è piuttosto confuso e ha un piazzamento delle zone di rilevamento molto strano che interrompe bruscamente il gameplay.

D'altro canto, ricevere anche solo un colpo consuma un terzo della barra della vita , le pozioni curative ne ripristinano solo un quinto (e ce ne sono solo tre all'inizio) e la distanza tra un focolare e l'altro può essere punitiva. Il boss che abbiamo affrontato, poi, aveva delle catene di attacchi in cui era quasi impossibile infilarsi e, per colpa di un consumo alquanto punitivo della stamina, siamo riusciti a infliggere solo due colpi di spada alla volta per evitare di trovarci senza il vigore necessario a schivare.

Fin qui niente di nuovo, verrebbe da dire, ma il punto forte di Fade è come decide di presentare e reinterpretare queste componenti familiari. La storia, per esempio, viene introdotta da un narratore saccente e istrionico tipicamente anime, non da una fanciulla che fa da araldo dell'abisso e infonde chi gioca di disperazione. I nemici hanno degli elementi evidentemente corrotti dalla malvagità, ma mantengono un pizzico della goffaggine e dell'instabilità tipiche di produzioni che si prendono decisamente meno sul serio.

Fade è ambientato in un mondo in rovina che si sta risollevando dopo una guerra brutale, ha architetture, armi e armature medievaleggianti e il combattimento avviene prevalentemente spada alla mano . Ha un sistema di salvataggio basato sui focolari (che qui sono dei plinti di roccia con una coppa in cima) e piccole deviazioni dal percorso principale piene di nemici a guardia di forzieri dove trovare equipaggiamento e risorse.

L'attrezzatura sparsa per i forzieri di gioco ci ha fornito incrementi minimi nelle statistiche: per farsi un'idea di come influenzano il gameplay suggeriamo di usare i molti salvataggi a disposizione per provare le tre classi disponibili: guerriero, rogue ed erudito . Il gioco completo promette personalizzazioni e modifiche alle statistiche, per cui potrebbe valere la pena sperimentare con la demo. Inoltre è presente anche una grossa componente ruolistica fatta di interazioni con gli altri personaggi per avere missioni secondarie e scoprire i segreti del mondo di gioco. Questa, però, non c'è nella demo e lo sviluppatore parla esplicitamente di un work in progress.

La cosa in assoluto più fastidiosa, però, è quando il personaggio si incastra negli elementi decorativi (alberi, strutture di legno) quando è circondato dai nemici , cosa che porta a morte certa. Fatte queste premesse, possiamo dire che il combattimento ci ha lasciato soddisfatti, sia per come viene gestito tra attacchi e parate, sia, soprattutto, per la sua velocità.

Dando uno sguardo anche solo ai trailer è evidente come ci siano diverse componenti di gioco che hanno bisogno ancora di un bel po' di lavoro. La prima di queste è l'illuminazione, che crea degli strani effetti grafici nelle texture durante il gioco, la seconda è il rilevamento degli ingombri delle armi, che spesso colpiscono parti dello scenario che non erano in traiettoria.

Cosa c’è e cosa ci sarà

Visti i progressi della campagna Kickstarter, attualmente finanziata oltre il 200%, la versione finale di Fade, quando uscirà dall'accesso anticipato, avrà un cast di doppiaggio ampliato (le performance della demo ci hanno convinto), un sistema di creazione del personaggio stratificato (attualmente ha opzioni molto limitate), un suite di boss primari e secondari (una ricompensa piuttosto costosa vi permette di disegnarne uno insieme all'autore) e il Crucible, un contenuto secondario ispirato a Fable.

Sono previsti anche diversi binomi nella versione finale di Fade tra cui uno innevato

"Il Crucible è un marasma di creature e criminali collezionati dal leggendario cacciatore Iver Harraldson" si legge sulla pagina Kickstarter. I giocatori potranno visitare la fortezza di questo personaggio per affrontare vari nemici che si trovano raramente a Baltane (il nome del mondo di gioco) per sbloccare armi e armature uniche. Mancano 20 giorni alla fine della campagna e come contenuti aggiuntivi per i suoi sostenitori lo sviluppatore offre la possibilità di avere una casa nel gioco con personalizzazioni, un sistema di animali domestici da usare in combattimento e l'implementazione di un vero e proprio endgame per quando viene terminata la storia.

Ultimamente abbiamo assistito al successo di diversi progetti portati avanti da sviluppatori solitari, Animal Well e Balatro sono solo alcuni esempi, e Houston Gwynn-Holmes vorrebbe entrare a far parte di questo club esclusivo con Fade. A preoccuparci è la quantità di aggiunte che l'autore ha in programma (tra cui anche un gioco di carte da tavolo). Il gioco ha del potenziale, ma ci sono diversi aspetti fondativi che hanno bisogno di rifiniture.

La versione 1.0 di Fade avrà uno o più ambienti urbani dove vivere la parte più ruolistica del gioco

Dai nemici agli ambienti, dal combattimento alle ricompense, il titolo ha bisogno di consolidare le sue fondamenta e non possiamo che augurarci che venga data loro la priorità prima di iniziare ad aggiungere altri sistemi. Chi è appassionato di soulslike potrebbe trovare in Fade un'alternativa valida per diversificare la sua libreria all'interno del suo genere prediletto.