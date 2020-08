Ghostrunner, il trailer della Gamescom 2020 e le registrazioni alla closed beta

Ghostrunner si mostra con il breve trailer realizzato in occasione della Gamescom 2020 e con la nuova key art del gioco, visivamente di grande impatto, che trovate in calce.

Come scritto nel nostro provato di Ghostrunner, l'action platform a sfondo cyberpunk di One More Level propone un'esperienza frenetica e spettacolare, coadiuvata da una grafica molto ben realizzata.

Contestualmente alla pubblicazione del trailer sono anche state aperte le registrazioni alla closed beta di Ghostrunner: per proporre la propria partecipazione basta visitare questo sito e riempire il form con i propri dati.

Il prossimo appuntamento con il gioco è fissato al 15 settembre, in occasione del PAX Online: gli autori promettono grandi novità, e a questo punto siamo davvero curiosi di scoprire di cosa si tratta. La data di uscita?