L'Idiozia della Settimana: Addio idioti!

Ebbene sì: dopo oltre cinque anni di onorato servizio in qualità di rubrica meno vista in assoluto su Multiplayer.it, l'Idiozia della Settimana chiude i battenti per volere dello spietato management del network. Andrea e Fabio celebrano il format che ha dato loro fama ricchezza squillo di lusso tante emozioni con un'ultima puntata dedicata a voi tre che li seguivate fedelmente!



Si parte con un oggetto che potreste voler correre ad acquistare per vedere questo video nel migliore dei modi e si prosegue con una partita amichevole di calcio tra carcerati che non porta i risultati previsti, per arrivare all'ultimo momento del genio con dei contadini cinesi che prendono sottogamba il potere della condivisione nell'epoca dei social. Tutte idiozie che si perderanno come lacrime nella pioggia, ma attenzione: se questo video raggiungesse le 10.000 visualizzazioni le cose potrebbero cambiare...