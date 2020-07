I migliori giochi PS4, PC, Xbox One e Switch in uscita nel mese di luglio 2020

Luglio 2020 sarà un mese caldissimo, e non solo perché siamo tornati in ufficio senza aria condizionata. Quella appena iniziata sarà infatti un'estate ricca di novità, tra l'attesa per la next-gen e l'arrivo di alcuni giochi di grande spessore.

Il mese ha infatti davvero molto da offrire: per non perdervi nessuna uscita potete consultare la lista completa delle uscite nella nostra sezione Giochi in uscita, mentre per approfondire le singole uscite del mese vi invitiamo guardare il video qua sotto dedicato ai migliori giochi in uscita nel mese di luglio 2020.