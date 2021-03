Nascence: Anna's Songs, primo video di gameplay per PS5, PC e Xbox Series X|S

Dreampainters Software e Treehouse hanno pubblicato un nuovo video di gameplay della loro avventura survival horror Nascence: Anna's Songs. Questo gioco è in arrivo per PS5, PC e Xbox Series X|S nel corso del 2021.

Il filmato mostra i puzzle della demo pubblicata nelle scorse ore. Ma è solo un frammento di ciò che aspetta il giocatore.

"Si tratta di un modo per mostrare cosa vogliamo realizzare con Nascence: Anna's Songs e i suoi puzzle, che speriamo possano intrigare giocatori vecchi e nuovi, senza risultare mai banali" ha dichiarato il lead designer Simone Tagliaferri.

Nella demo non ci sono volutamente nemici o altre creature, che saranno invece presenti nella versione finale, comprese alcune sorprese per i giocatori di Anna, la prima avventura di Dreampainters, e per gli appassionati delle avventure grafiche classiche.

La demo inizia con l'ingresso di Thomas a Reluné, uno dei luoghi principali visitabili durante il gioco, e prosegue consentendo di esplorare la maggior parte del piccolo paese immaginario, ispirato a un luogo reale della Val D'Aosta, una regione del nord Italia. La versione mostrata nel video è quella DirectX 12, con ray tracing e DLSS attivi su schede GeForce RTX di Nvidia, ma il gioco ha anche una modalità DirectX 11 che gli consente di girare sulle configurazioni più diffuse (presto forniremo i dettagli sui requisiti minimi e consigliati per giocare a Nascence: Anna's Songs su PC).

Quanto prima il team di sviluppo darà ulteriori dettagli su Nascence: Anna's Songs e su di una nuova demo già in preparazione.

Nascence: Anna's Songs racconta la storia di Thomas, un ex fotografo professionista londinese che giunge nel villaggio turistico abbandonato di Reluné per svolgere una missione segreta: sradicare il culto della dea che da secoli domina il territorio. Molti hanno provato prima di lui e sono scomparsi nel nulla.

Thomas però ha qualcosa che gli altri non avevano, una determinazione che nasce dal suo turbolento passato. Per portare a termine l'avventura i giocatori dovranno risolvere una serie di oscuri enigmi e scoprire cos'è successo in quegli affascinanti quanto ameni luoghi, dove non tutto è come sembra.

Nascence: Anna's Songs è in sviluppo per PC e console di nuova generazione. L'uscita del gioco è prevista nel 2021.