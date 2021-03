Nintendo Switch, aprile 2021: i giochi migliori del mese

Le uscite di aprile 2021 su Nintendo Switch sono effettivamente poche, quelle meritevoli di un approfondimento meno ancora. Ci troviamo insomma di fronte a un mese un po' povero per i possessori della console ibrida giapponese, in attesa che la casa di Kyoto annunci finalmente dei contenuti di peso in arrivo nei prossimi mesi.

Il piatto forte è rappresentato senza dubbio da New Pokémon Snap, la nuova esperienza "turistica" pensata espressamente per i fan dei Pokémon, che potranno osservare e fotografare i loro amati mostri. Arriva tuttavia su Switch anche MotoGP 21, l'ultima edizione del gioco di corse motociclistiche sviluppato dal team italiano Milestone.