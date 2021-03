Games With Gold, aprile 2021: da Vikings a Hard Corps: Uprising

Nonostante tutto, i Games with Gold proseguono il loro cammino e anche per aprile 2021 propongono altri quattro giochi gratis utilizzabili su Xbox Series X|S e Xbox One, due dei quali grazie alla retrocompatibilità estesa come da tradizione. Anche in questo caso, bisogna dire che le scelte sono alquanto singolari, trattandosi di titoli non particolarmente in vista, cosa che rinnova ancora una volta la famosa questione sull'effettiva utilità di questa iniziativa da parte di Microsoft, visto che chiaramente tutti gli sforzi sono ormai concentrati sull'offerta di Xbox Game Pass.



I Games with Gold di aprile 2021, altri 4 giochi gratis tra Xbox One e Xbox 360



Mentre quest'ultima continua ad essere semplicemente superlativa, cosa ribadita anche dalle ultime mandate di titoli arrivati a marzo, è chiaro che i Games with Gold siano diventati quasi una scomoda incombenza per Microsoft, che nel frattempo sta attuando delle variazioni importanti nei suoi servizi online, con la scelta di rinominare la piattaforma Live in Xbox Network e l'avvio delle procedure per l'eliminazione del Gold obbligatorio sui giochi free to play. In tutto questo, i Games with Gold proseguono ma di recente hanno inanellato una serie di mesi considerati alquanto deludenti dai fan, soprattutto se posti in contrapposizione con i giochi offerti dal PS Plus. Tuttavia, non bisogna nemmeno esagerare con le generalizzazioni, visto che comunque anche all'interno di questo aprile 2021 possiamo trovare un paio di offerte da non sottovalutare.