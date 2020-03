Nintendo Switch marzo 2020, i giochi migliori del mese

Anche per Nintendo Switch il mese di marzo 2020 è sinonimo di esclusive, e così fra i migliori giochi in uscita è impossibile non citare quello più atteso, ovverosia Animal Crossing: New Horizons: un'esperienza che promette tante novità, ricca di contenuti, capace di riproporre la formula classica del franchise ma in una veste rinnovata ed entusiasmante.



È un'esclusiva anche Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX, remake di un episodio classico per Game Boy Advance che proponeva un'interessante interpretazione alternativa del brand, in stile dungeon crawler, a base di combattimenti strategici e tanta avventura.



Non mancano tuttavia le produzioni third party, rappresentate in questo caso da One Piece: Pirate Warriors 4, ultimo Musou basato sul manga di Eiichiro Oda, e Saints Row IV: Re-Elected, edizione completa del quarto capitolo della serie Volition.

Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 6 marzo

Remake del classico spin-off pubblicato originariamente su Game Boy Advance nel 2005, Pokémon Mystery Dungeon: Squadra di Soccorso DX è un dungeon crawler in cui, alla guida di una squadra di Pokémon, avremo il compito di salvare i nostri simili intrappolati in una serie di pericolosi e inquietanti sotterranei. Il tutto nell'ambito di un'avventura caratterizzata da una splendida grafica in cel shading con colorazioni pastello.



Il gameplay del gioco vanta un sorprendente spessore strategico, che si concretizza in un sistema di combattimento a turni molto sfaccettato e con vari parametri da tenere in considerazione, fra cui il fatto che un'eventuale sconfitta ci porterà a perdere tutti gli oggetti che avevamo raccolto nel corso della spedizione.

Animal Crossing: New Horizons Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 20 marzo

Animal Crossing: New Horizons ci invita a cambiare vita e a trasferirci su di una meravigliosa isola, dove potremo interagire con tantissimi personaggi differenti e cimentarci con le attività più svariate. La formula della serie non cambia, insomma, ma viene arricchita sotto tutti i punti di vista grazie all'introduzione di numerose novità: dalla scelta dell'ambientazione alle personalizzazioni dello scenario, passando per i tanti risvolti social dell'esperienza.



Una volta stabilitici sull'isola avremo uno schema preciso delle cose da fare, con una serie di obiettivi da raggiungere progressivamente per guadagnare denaro e ripagare Tom Nook, mentre magari costruiamo oggetti per decorare casa, ci procuriamo nuovi vestiti e vediamo il vicinato crescere in maniera costante, giocando da soli oppure accedendo a un multiplayer che permette di visitare gli amici e passare un po' di tempo insieme.

One Piece: Pirate Warriors 4 Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 27 marzo

Probabilmente la trasposizione più riuscita della popolarissima opera di Eiichiro Oda, One Piece: Pirate Warriors 4 ci catapulta nella tradizionale azione in stile Musou, con centinaia e centinaia di nemici da affrontare eseguendo combo spettacolari e mosse speciali, tutte rigorosamente legate alle caratteristiche dei personaggi che potremo controllare nel corso della campagna.



Gli eventi ripercorrono l'intera saga di One Piece, presentandone i carismatici protagonisti e i letali nemici in una carrellata che non mancherà di conquistare i fan della serie, ma anche chi è alla ricerca di un action game immediato e divertente, che grazie alla grafica in cel shading riproduce alla perfezione i tratti e le caratteristiche dell'anime.