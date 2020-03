Twitch, xQc bannato per aver mostrato il seno di un personaggio in streaming

Felix 'xQc' Lengyel, popolarissimo streamer Twitch, nonché giocatore professionista di Overwatch, è stato bannato per aver mostrato il seno nudo del personaggio di un videogioco durante uno streaming. Nonostante il suo vasto seguito, Twitch non ha avuto pietà di lui e lo ha cacciato per qualche giorno dalla piattaforma.



Nel video, che non riporteremo, è possibile vedere xQc giocare a una specie di Forza Quattro con un personaggio femminile. La vittoria ha fruttato allo streamer la possibilità di rimuovere il reggiseno della ragazza. xQc ha scelto di farlo e la ragazza si è spogliata senza indugi. Lo streamer ha provato a chiudere rapidamente la finestra di gioco, ma purtroppo per lui qualcosa si è visto. Il susseguente ban è stato inevitabile, visto che il seno femminile rientra nei contenuti sessualmente suggestivi sanzionati da Twitch, come da suo regolamento.



Attualmente il canale di xQc risulta sospeso, anche se non sappiamo per quanti giorni (immaginiamo per i soliti quattordici). In realtà il motivo del ban non è stato reso noto dallo streamer, ma non è difficile immaginarlo. Alcuni affermano che a peggiorare la sua situazione ci avrebbe pensato anche l'uso di un cheat per eliminare la sfocatura dal seno.



Non è la prima volta che Twitch bandisce il buon Lengyel per via di contenuti inappropriati mostrati durante i suoi streaming. La prima volta fu a luglio 2019 a causa di un video youtube dai contenuti non proprio morigerati. Twitch ha un comportamento ambivalente quando si tratta di censurare gli streamer per i contenuti di natura sessuale, come sanno bene quelli della comunità del body painting e Amouranth.