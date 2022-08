Park Beyond: abbiamo provato il promettente simulatore di parco di divertimento di Bandai Namco!

Tre tentativi e mezzo

Park Beyond: nella missione della demo ci viene chiesto di costruire un rollecoaster in mezzo a una città. Si tratta di un tutorial a tutti gli effetti

Theme Park è stato il più famoso, Rollercoaster Tycoon 2 e 3 i migliori, ma negli ultimi anni di giochi simili non se ne sono visti molti. A rinnovare l'interesse verso i gestionali a tema parco giochi ci hanno pensato nel 2016 tre titoli: l'orrendo Theme Park Studio, lo strambo Rollercoaster Tycoon World e il buon Planet Coaster. Se il primo è stato subito dimenticato, e il secondo pure, il terzo ha continuato a crescere più per merito dell'altissima personalizzazione concessa, che per il suo gameplay. Non ce ne voglia Frontier Development, ma a Planet Coaster, come al successivo Planet Zoo, manca una simulazione che tenga alto interesse e divertimento. Per rivedere qualcosa di buono, anzi di molto buono, gli appassionati hanno dovuto attendere il 2018, anno di uscita del sorprendente Parkitect.

Sono quindi già quattro anni che non si vedono giochi simili, anche se forse come Park Beyond non ne abbiamo mai visti. Ok, forse abbiamo esagerato un po', ma il mix d'idee nascoste dentro questo gioco è effettivamente peculiare, visto che nel suo gameplay si intravedono elementi di Theme Park, dei migliori Rollecoaster Tycoon e anche del diretto concorrente Planet Coaster. Nella demo abbiamo anche intravisto qualche punto di contatto con Tropico 6, non poteva essere altrimenti, e naturalmente alcune scelte originali. L'elemento che più contraddistingue Park Beyond è però la sua modalità carriera, qui in modo originale legata a una vera e propria trama. I puristi però non disperino, sarà presente anche una più classica modalità sandbox dove mettere a dura prova le diverse simulazioni in gioco.