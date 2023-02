Placid Plastic Duck Simulator: il simulatore di papere di gomma che ha conquistato Steam

"Da quando l'ho installato la mia vita è cambiata: non ho più bisogno della psicoterapia, mi bastano le papere". "Emozionante come guardare due gocce d'acqua che gareggiano sulla finestra durante la pioggia". "Elden Ring chi?". "10/10, Quack". Se vi state chiedendo cosa avete appena letto, queste sono solamente quattro delle oltre cinquemila recensioni collezionate su Steam da Placid Plastic Duck Simulator, opera prima di Turbolento Games che oggi può vantare una media di valutazione estremamente positiva - addirittura superiore a quella di Portal 2 - e il cui straordinario potenziale risplende nelle parole scelte per descriverlo dagli utenti più affezionati.

Placide papere di gomma

Benvenuti nel paradiso di Placid Plastic Duck Simulator

Finalmente abbiamo occasione di raccontare un titolo che non richiede di perdersi in arzigogoli e frasi convolute per spiegare chiaramente come funzioni, in che cosa consista il gameplay vero e proprio. In Placid Plastic Duck Simulator ciò che si fa è osservare una splendida piscina a bordo mare in cui galleggia una luccicante papera di gomma di color giallo intenso. L'unica libertà riservata al giocatore è quella di cambiare il punto di vista, di osservare da vicino la papera, di godersi l'ambientazione e il tappeto musicale, insomma, di rilassarsi di fronte al magnifico spettacolo di un'inerte papera galleggiante che naviga senza meta sospinta dalla corrente.

Nell'interfaccia è presente un singolo elemento capace di catturare l'attenzione e corrisponde all'unica meccanica del simulatore: nell'angolo in alto a destra dello schermo si può notare un indicatore a forma di papera di gomma che si riempie lentamente, in pratica una sorta di "Duck Meter". Non appena sarà colmo, una nuova papera di gomma farà il suo ingresso in scena, consentendo allo spettatore di assistere ammaliato anche ai suoi movimenti involontari. E questo è tutto sul fronte dell'architettura: con lo scorrere dei secondi, sempre più papere si materializzeranno in quell'oasi di pace, ciascuna dotata di caratteristiche e persino di capacità peculiari, andando a dipingere un piccolo quadro animato al limite dell'ASMR. La papera di pietra, ad esempio, non potrà far altro che affondare in un battito di ciglia, rimanendo lì, immobile per lunghi tramonti, eternamente condannata ad osservare le sue compagne che sguazzano felici in superficie.

Quale sarà la nuova papera in arrivo?

Fino a questo momento abbiamo scherzato, abbiamo tratteggiato i contorni di una produzione oltremodo semplice, ma Placid Plastic Duck Simulator è un'opera che è in grado di fornire al tempo stesso una grande lezione di game design e una vera e propria masterclass nell'ambito del mercato dei videogiochi. In un intervista rilasciata alla newsletter di GameDiscoverCo, il game designer Valerio Bernardini - sì, un altro ragazzo italiano al timone di un successo internazionale dopo il patron di Vampire Survivors Luca Galante - ha ammesso che il progetto è nato come il classico gioco meme, cavalcando l'onda lunga generata da titoli come Tree Simulator. Ma la realtà è che la mente umana è un costrutto meraviglioso: chi non ha trascorso interminabili minuti osservando rapito i salvaschermo dei lettori DVD o di Windows nell'attesa che il logo toccasse esattamente il vertice del monitor? Chi, durante l'infanzia, non è rimasto incantato dalle gocce di condensa che correvano sui finestrini delle auto trasformando la loro sfida in una gara senza esclusione di colpi? Placid Plastic Duck Simulator fa proprio questo: costruisce un teatro statico, mette in scena degli attori muti, e lascia che sia la fantasia dell'osservatore a svolgere il resto del lavoro. Se questa vi sembra filosofia da due soldi, vi invitiamo a dare un'occhiata al video "Placid Plastic Duck Simulator: A Dramatic Masterpiece" dello YouTuber RTGame.

A margine, migliaia di persone hanno trovato un alleato inaspettato nel mondo non-interattivo di Turbolento Games. Per alcuni utenti è "Il miglior compagno di studio che abbia mai avuto", un insostituibile passatempo durante le più noiose ore di lavoro, un drama che va in onda sul secondo monitor senza richiedere il benché minimo intervento umano. Per altri, invece, è un grande palliativo nell'orbita dei disturbi del neurosviluppo, e sono tonnellate le recensioni che elogiano l'influsso calmante e rassicurante della piccola piscina virtuale. Altri ancora, infine, raccontano di quanto sia diventato difficile tenere i figli piccoli lontani dal monitor, dato che non appena s'illumina "vogliono subito le paperelle".