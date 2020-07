PlayStation Indies su PS4 e PS5, ecco il trailer dei nove giochi in arrivo

I nove PlayStation Indies annunciati per PS4 e PS5 si mostrano con un trailer che riassume gli annunci degli ultimi giorni, presentati da Shuhei Yoshida.

Il primo dei PlayStation Indies annunciati da Sony è Maquette, realizzato da Graceful Decay: nel gioco esploreremo un mondo che si ripete, alla ricerca dei ricordi di una giovane coppia, risolvendo enigmi.

Abbiamo poi Worms Rumble, nuovo episodio della celebre serie prodotta da Team17, e Haven, un gioco a base cooperativa in cui dovremo esplorare uno scenario pieno di insidie.

Carto è un'avventura cartoonesca in cui, al comando di una ragazzina, avremo il compito di scoprire il mondo che ci circonda e crearne una mappa, mentre Heavenly Bodies ci sottoporrà una serie di puzzle fisici da risolvere nello spazio aperto.

Creaks, di Amanita Design, utilizza uno stile davvero peculiare per coinvolgerci in un'esperienza a tratti inquietante, laddove invece F.I.S.T. Forged in Shadow Torch è un interessante action adventure dall'ambientazione dieselpunk.

Recompile ci mette nei panni di un personaggio digitale, un virus senziente determinato a infiltrarsi in nuovi mondi, mentre Where the Heart Is promette di essere un'avventura narrativa toccante e coinvolgente.