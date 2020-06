PlayStation Now, giugno 2020

L'aggiornamento di PlayStation Now per il mese di giugno 2020 porta nel catalogo del servizio Sony tre nuovi giochi: Metro Exodus, Dishonored 2 e NASCAR Heat 4.

PlayStation Now è protagonista a giugno 2020 di un aggiornamento che vede l'introduzione di tre nuovi giochi nel catalogo del servizio Sony, utilizzabili in streaming oppure scaricabili e installabili in locale se possedete PS4. I titoli in questione sono Metro Exodus, l'ultimo episodio della serie targata 4A Games, disponibile a tempo limitato fino al 30 novembre; Dishonored 2, lo straordinario action stealth di Arkane Studios; e infine NASCAR Heat 4, ultima edizione del gioco di guida su licenza ufficiale NASCAR.

Metro Exodus Terzo capitolo della serie post-apocalittica di 4A Games, ambientata nell'universo creato dallo scrittore russo Dmitry Glukhovsky, Metro Exodus racconta appunto del viaggio che Artyom e i suoi compagni decidono di intraprendere nella speranza di trovare finalmente un luogo in cui poter vivere in pace, lontani dalle insidie e dalle mostruosità che abitano la superficie del pianeta. Usciti dalle gallerie dove si sono rintanati finora, i protagonisti del gioco salgono su di un treno che dovrebbe portarli in salvo, nell'ambito tuttavia di un tragitto tutt'altro che tranquillo. Di fermata in fermata dovremo infatti esplorare ampi scenari e confrontarci con i componenti di fazioni potenzialmente ostili, oltre che con i pericolosi mutanti che ben conosciamo e che difficilmente ci lasceranno andare in giro senza attaccarci.

Dishonored 2 Quindici anni dopo gli eventi del primo episodio, Dishonored 2 introduce una nuova protagonista oltre all'abile Corvo Attano, ovverosia la principessa Emily Kaldwin. Privata nuovamente del trono in seguito a un colpo di stato, la ragazza dovrà affrontare i traditori e gli uomini al loro servizio per tornare al potere, utilizzando le abilità speciali che le sono state insegnate dal suo mentore e cimentandosi con le missioni di una campagna corposa, impegnativa e coinvolgente. Come nell'originale Dishonored, potremo infatti esplorare le ambientazioni muovendoci silenziosamente, eliminare i nostri nemici senza allertare gli altri e sfruttare una serie di poteri per spostarci rapidamente e percepire la presenza di eventuali pericoli. Sullo sfondo, lo straordinario lore creato per il franchise da Arkane Studios, con nuovi luoghi da visitare e lo stile grafico peculiare di sempre.