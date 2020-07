PS4 agosto 2020, i giochi migliori del mese

Il mese di agosto 2020 ha deciso di sorprendere i possessori di PS4 con un gran numero di giochi piuttosto interessanti e attesi, in grado di offrire esperienze particolarmente varie e promettenti. Dalle partite di calcio arcade di Captain Tsubasa: Rise of New Champions al gameplay RPG strategico di Wasteland 3, passando per le affascinanti atmosfere del roguelite West of Dead e per due diversi tipi di gare automobilistiche, quelle assurde e spettacolari di Fast & Furious Crossroads e quelle rigorose e coinvolgenti di Project CARS 3, avremo davvero tanto da giocare in queste settimane.

West of Dead In uscita il 5 agosto L'affascinante roguelite di Upstream Arcade ci mette nei panni di William Mason, un pistolero morto e finito in una sorta di purgatorio pieno di insidie e nemici, da cui difendersi a colpi di arma da fuoco. Interpretato da Ron Perlman, il protagonista dell'avventura si è trasformato in una sorta di spettro dal teschio infuocato, uno spirito della vendetta che troverà pace solo dopo aver scoperto la verità sul proprio assassinio. Il gameplay di West of Dead si basa sull'esplorazione di dungeon sempre diversi, generati da un sistema procedurale, e sull'eliminazione di tutti gli avversari presenti all'interno delle stanze, attraverso meccaniche cover shooter stuzzicanti e impegnative, che diventeranno più accessibili solo dopo aver ottenuto pistole più potenti e nuove abilità.

Fast & Furious Crossroads In uscita il 7 agosto Da una parte abbiamo una saga cinematografica estremamente conosciuta, dall'altra un tie-in sviluppato dalle mani esperte di Slightly Mad Studios, ma con poca convinzione. Cosa potrà mai andare storto? Lo scopriremo fra pochi giorni, quando Fast & Furious Crossroads farà finalmente il proprio debutto su PC e console, privo purtroppo della spinta mediatica del nuovo capitolo della saga, la cui uscita nei cinema è stata rinviata a causa dell'emergenza sanitaria. Nel gioco potremo metterci al volante di vetture straordinariamente potenti e controllare personaggi iconici come Dom, Letty e Roman, impegnati in una campagna narrativa che riprende alcune delle più spettacolari sequenze dei film di Fast & Furious, traducendole sullo schermo con un rigoroso approccio arcade al genere racing.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions In uscita il 28 agosto Captain Tsubasa: Rise of New Champions segna il ritorno del leggendario anime di Holly & Benji con un tie-in che promette grande spettacolo e che i fan della serie creata da Yoichi Takahashi non potranno assolutamente perdersi. Impostata come un gioco di calcio dai tratti arcade, l'esperienza proposta da Bandai Namco ci mette a disposizione tantissimi personaggi e squadre presenti nel cartone animato, all'interno di un corposo story mode che ne ripercorre gli eventi. Alle meccaniche tradizionali del genere si affiancano le immancabili mosse speciali che caratterizzano ognuno dei protagonisti e che trasformano ogni partita in un evento imprevedibile, le cui sorti possono cambiare da un momento all'altro.

Project CARS 3 In uscita il 28 agosto Terzo episodio della celebre serie targata Slightly Mad Studios, Project CARS 3 punta a offrire un maggior numero di contenuti in termini di modalità ma anche vetture e tracciati, eventi speciali e naturalmente una carriera ampia e corposa, che possa tenerci impegnati a lungo. A tal proposito avremo a che fare con un sistema di progressione decisamente sfaccettato, con dieci differenti classi di veicoli a nostra disposizione. Per crescere nel gioco non dovremo semplicemente tagliare il traguardo per primi, ma anche prestare attenzione agli achievement, che una volta sbloccati ci consentiranno di ottenere un bel po' di punti esperienza supplementari. A questo impianto si aggiungeranno svariate novità e migliorie, come ad esempio una resa più precisa dei comandi via controller e un sistema di tuning ancora più dettagliato e divertente.