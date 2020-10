PS4, i giochi migliori della generazione in un video realizzato da Sony

1 second from nearly every game that's defined the #PS4 generation. 💙 pic.twitter.com/ZdXgO0RnbL

Sony ha voluto rendere omaggio ai giochi migliori di PS4 , quelli che hanno definito la generazione che sta per concludersi, con un emozionante video pubblicato su Twitter.

Come si legge nella descrizione, a ognuno dei titoli più iconici di PlayStation 4 è stato dedicato un secondo, quindi il totale dovrebbe essere di oltre trecento giochi: quelli che più hanno contribuito a far vendere finora ben 119 milioni di PS4.

Da God of War a The Last of Us 2, da inFAMOUS: Second Son a Resogun, la selezione effettuata da Sony è ampia ma senz'altro ben focalizzata sui maggiori successi per l'ormai ex ammiraglia.

Non mancano ovviamente numerosi esponenti delle terze parti: nel filmato scorgiamo Grand Theft Auto V, La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, The Witcher 3: Wild Hunt, Batman: Arkham Knight e tanti altri.

Come giustamente ci ricorda Sony, manca un mese esatto all'uscita di PS5. Quale momento migliore per parlare dei nostri giochi preferiti per PlayStation 4?

Magari quelli meno ovvi, un po' più di nicchia, ma che hanno saputo regalarci grandi emozioni.