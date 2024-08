PS5 usata: cosa controllare prima di acquistare la console

Se volete acquistare una PS5 usata avete assolutamente bisogno di porre attenzione a tutta una serie di fattori per assicurarvi che quanto state per comprare sia in buone condizioni.

Le console non sono certo un prodotto a buon mercato e, soprattutto in questa generazione, pare che le compagnie videoludiche non siano prontissime ad abbassare i prezzi. Anche gli sconti sono rari e non sempre di alto livello. Spesso quindi una soluzione è andare in cerca di PS5 usata, sperando di trovarne una ad una cifra più abbordabile. Inoltre, se i rumor su PlayStation 5 Pro si rivelassero veri, è probabile che nel corso dei prossimi mesi e del prossimo anno spuntino in rete tante PS5 usate, il che dovrebbe aiutare a diminuirne il valore. In altre parole, sarà l'occasione perfetta per comprare una console, ma per farlo è bene sapere cosa controllare prima di comprare una PS5 usata.

Condizioni esterne Come è ovvio, una delle prima cose da verificare sono le condizioni della scocca. PS5 può essere smontata per pulirla dalla polvere, quindi un piccolo danno alla scocca superiore potrebbe essere solo frutto di un utente un po' maldestro, ma è più credibile che il danno sia dovuto a una caduta o a un impatto. Un danno esterno può essere solo la premessa per un danno interno, quindi è bene verificare che PS5 sia integra da ogni lato. Qualche graffio superficiale, soprattutto sulla parte lucida, può essere ignorato, ma una vera e propria crepa dovrebbe farvi saltare sull'attenti. Se chi vi vende la console non vuole farvela vedere da ogni lato, ma vi dà una sola fotografia, è possibile che stia cercando di nascondere qualcosa.

Tutti gli accessori e i cavi Quando comprate una PS5 usata non state acquistando solo la console, ma tutti gli accessori che essa deve includere. Ovviamente è fondamentale che vi sia il controller DualSense, ma assicuratevi che sia compreso anche il cavo di alimentazione. La base è fondamentale: assicuratevi che sia compresa Non sarebbe male ottenere anche il cavo HDMI e il cavo USB-C che erano inclusi con PS5, ma in caso manchino potete acquistarne di nuovi visto che si tratta di un investimento comunque minimo. Ricordate poi che se acquistate una PS5 originale insieme alla console deve esserci la base: è utile per tenerla in verticale ed è fondamentale per tenerla in orizzontale. Il modello Slim, invece, non include la base verticale ma ha solo un supporto orizzontale.

Condizioni delle porte di connessione Abbiamo già detto di controllare le condizioni esterne della PS5 usata che volete acquistare, ma è bene fare massima attenzione alle porte di connessione. Parliamo delle porte USB nella parte frontale e soprattutto di tutte le porte posteriori. Controllare il retro di PS5 per vedere che le varie prese siano integre Verificate che non ci siano veri danni e richiedete di vedere la console accesa, così da confermare che alimentazione e HDMI funzionano. Anche una dimostrazione del fatto che il controller, se connesso, si ricarica può tranquillizzarvi sul fatto che le porte USB funzionano.

Connessione wireless Un altro test da verificare è l'uso delle connessioni wireless. È importante assicurarsi che la console possa connettersi anche senza cavo Ethernet a internet, visto che potreste dover mettere la PS5 usata in uno spazio dove non è possibile usare la connessione cablata. Il controller DualSense Controllate anche che il controller si connetta senza cavo, così da confermare che il Bluetooth funzioni.

Verificare il controller Per quanto riguarda il DualSense, sarebbe ottimo richiedere al venditore (o eseguire di persona prima dell'acquisto) un test con uno strumento online come Gamepad Tester. Da PC, collegate il controller con un cavo USB, raggiungete il sito e premete alcuni tasti per farlo riconoscere e poi verificate le condizioni del controller di PS5. La schermata di test del DualSense su PC Premete uno alla volta tutti i tasti così da verificare che il software rilevi la pressione. Nel caso di L2 e R2 premete lentamente per verificare che tutta la corsa del grilletto venga rilevata in modo corretto. Infine, controllate gli analogici e la possibilità della presenza del drifting, ovvero un input "fantasma": il software potrebbe rilevare le levette inclinate anche se non le state toccando. Se l'errore è di pochi centesimi, non è un problema, ma se è ben visibile allora sappiate che probabilmente dovrete pulire il controller smontandolo oppure cambiarlo. Considerando i costi di un DualSense, conviene non prendere sottogamba la questione.

Rumori della console e raffreddamento Fare un test di accensione e raffreddamento è sempre una buona cosa. Purtroppo, se non avete modo di mettere le mani sulla console è molto difficile da eseguire e da richiedere al venditore. Non è impossibile che una console sia piena di polvere o che abbia qualche problema che porti le ventole ad andare alla velocità massima, creando così molto rumore e rendendo rischioso l'uso continuato e in giornate calde nel caso non riesca a raffreddarsi correttamente. La ventola di raffreddamento di PS5 Purtroppo alle volte il problema diventa visibile solo se la console viene utilizzata per alcune decine di minuti e questo può rendere complicato fare dei test prima dell'acquisto. Certamente, se la console fa strani rumori subito all'avvio significa che qualcosa non va e dovreste evitare di acquistarla.

Garanzia e scontrino Sarebbe un'ottima cosa avere anche lo scontrino della console. Se comprate una console usata, probabilmente la garanzia è già terminata visto che avrà probabilmente più di due anni, ma nel caso sia stata acquistata di recente potreste avere ancora accesso alla garanzia per i primi tempi. La garanzia di Sony Inoltre, avere lo scontrino vi dà la certezza di quando la console è stata acquistata e avete un'idea più precisa di quanto tempo è stata usata.

Modello della console Se comprate una console in Italia, probabilmente state comprando una PS5 usata europea, ma è meglio assicurarsene. Tutto quello che dovete fare per verificare di che modello si tratti è controllare la parte bassa della console (quando è tenuta in verticale), smontare la base di supporto nel caso sia attaccata e controllare il codice che inizia con CFI. Il codice CFI di PS5 si trova sulla base Se si tratta di una console di primo modello, il codice sarà CFI-1016A/CFI-1116A per quella con lettore ottico e CFI-1016B/CFI-1116B per quella Digital. Se invece state acquistando un modello Slim, allora sarà CFI-2016A per il modello con lettore e CFI-2016B per quello Digital. Se il codice è diverso, si tratta di una console di un'altra regione: potete comunque utilizzarla (a meno che sia un PS5 per la regione cinese) e tutti i giochi fisici di tutte le regioni funzioneranno, ma se la console non è italiana potrebbe includere un cavo di alimentazione non compatibile con le nostre prese.

Consigli sui rivenditori Se si vuole comprare una PS5 usata, probabilmente si troveranno le migliori offerte cercando tra i privati. Chiaramente questo comporta qualche rischio in più rispetto alle catene come GameStop o Amazon, visto che non si ha sempre la certezza che il prodotto sarà spedito. Usate piattaforme e metodi di pagamento sicuri e che permettono di avere assicurazioni sulla spedizione, se è possibile, e in generale cercate di capire se la persona che vi vende la console è disponibile a darvi immagini e video dettagliati prima di vendere PlayStation 5. Se potete, cercate di acquistare da qualcuno nella vostra zona e organizzare l'acquisto di persona trovandovi in un luogo pubblico: non pagare fino all'ultimo momento e poter vedere la console dal vivo è sempre la scelta migliore.