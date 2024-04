Ricordiamo Mr. Mouse, la mascotte di Multiplayer.it che non abbiamo mai chiesto ma che meritavamo

Un giorno la Terra sarà una distesa radioattiva priva di vita, l'umanità si sarà trasferita in blocco su Proxima Centauri, dove a dirla tutta fanno degli ottimi arrosticini, Xbox sarà diventato un PlayStation Studios per bloccare le fughe di notizie che la riguardano e qualcuno finalmente avrà dato un senso alla prima e unica mascotte di Multiplayer.it, il buon Mr. Mouse , meglio conosciuto come Mr. Glande , il vero motivo del successo di questo sito, nonché fonte di ispirazione per tutti noi, soprattutto nei momenti più bui. Se non ci fosse stato quel mouse a due tasti antropomorfo, dalla forma vagamente fallica, a dare uno slancio agli sforzi di Andrea Pucci e della sua cricca, oggi probabilmente non saremmo qui a festeggiare i 25 anni di questa geniale e scintillante idea che è diventata una fucina di talenti impareggiabile, tra la donna che sussurrava ai cavilli (ciao Giulia) e l'ex-giovane chiomato dal destino Pierpaolo (assecondatelo sempre, ci raccomandiamo), i cui nomi sono stati scolpiti sulle gobbe dei cammelli mutanti di Jeff Minter. In fondo possiamo dire con fierezza che tutti siamo nati da un da Mr. Mouse.

Come nasce il mito

Ce lo portavamo anche in fiera

La storia di Mr. Mouse è stata vergata su delle lastre di pietra da Pucci stesso, mentre era in pellegrinaggio sul monte Sinai (quella roba sul non desiderare la donna d'altri la dovete a uno scherzo che fece a Mosé). Un giorno il nostro si svegliò e decise che Multiplayer.it doveva diventare un marchio globale, conosciuto in tutta Terni. Si guardò intorno e vide che Nintendo aveva una mascotte, Sega aveva una mascotte, quindi perché lui no? Pare che soprattutto Sega lo ispirò parecchio, ma le testimonianze in merito non sono concordanti. Dopo aver disegnato il primo logo del sito in un furioso attacco d'arte, decise di appendere la matita al chiodo e lasciar fare a un grafico vero e proprio, Marco Capone, che realizzò non solo il logo con l'orecchino, ma anche il nostro amato Mr. Mouse.

All'epoca Multiplayer.it era un covo di giocatori PC, gente poco raccomandabile che giocava amorevolmente online, quindi fu naturale guardare le due cose che avevano più spesso in mano per realizzare la mascotte, il mouse e... Come rimembrato da Pucci stesso nel video per il ventesimo compleanno del sito, che trovate qui in giro da qualche parte, il taglio dei due pulsanti di Mr. Mouse scatenò immediatamente la fervida immaginazione della redazione che, quando lo vide in piedi, lo ribattezzò più propriamente Mr. Glande. Da quel momento nacque la leggenda, che ancora oggi aleggia per le ariose sale di Netaddiction.