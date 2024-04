Siamo stati alla Nacon House di Milano, la prima chill house tecnologica

La Design Week è il momento nel quale le principali aziende milanesi, non importa se native o di adozione, presentano sul mercato le loro idee più innovative. Possono essere prodotti in arrivo sul mercato, o semplici idee che provano a vedere se c'è un terreno più fertile per la loro diffusione.

È il caso della Nacon House, un interessante idea sviluppata dal marchio francese in collaborazione con altri partner in grado di colmare i vuoti lasciati da questa poliedrica azienda. Il loro obiettivo è quello di creare uno spazio nel quale le persone si possono trovare per una giornata di relax, magari circondate da tutte le principali tecnologie sul mercato, oltre che abbonamenti per vedere le serie TV preferite o la partita del momento.

Si tratta di uno spazio che si pone a metà strada tra il luogo pubblico e la casa privata: è un posto da affittare, nel quale andare senza la preoccupazione di non poter far casino o di dover pulire alla fine, per poter stare con gli amici in tranquillità. Nacon l'ha definita una "chill house", ovvero una casa per il relax, dove stare lontani dagli occhi dei propri genitori senza dover per forza andare in un pub o una discoteca. Dove poter organizzare un torneo di EA Sports FC o giocare a Fortnite sulle PS5 e Switch dissemitate nllo spazio soppalcato, vedere un film sui TV Panasonic presenti, giocare a un gioco da tavolo della Ravensburger o semplicemente organizzare una cena, ordinando qualcosa o utilizzando gli elettrodomestici presenti.

L'ampia cucina della Nacon House

Il luogo scelto è sufficientemente ampio per consentire ad ognuno di fare scegliere l'attività preferita, cosicché chi ha voglia di vedere un film può farlo in una stanza, mentre chi vuole giocare è sui soppalchi. Il tutto è sufficientemente centrale (sono in via Villoresi 16 a Milano) per poterla raggiungere comodamente coi mezzi, una gran comodità per chi magari è troppo giovane per avere la patente o non ha voglia di muoversi nella movida milanese (e di parcheggiare) il weekend.