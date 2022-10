Suda51, perché lo amiamo tanto?

La recente ripubblicazione di No More Heores 3 , su PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox, rende quanto mai attuale la discussione, soprattutto considerando la parabola (discendente) di una saga che ai tempi su Nintendo Wii, nonostante tutto, seppe estasiare tanti fan. Tanti giochi, pochi davvero convincenti. Ma quindi perché amiamo tanto Suda51?

Analizzando il suo curriculum, difatti, si palesa un'unica (in)costanza, ovvero quella di dare forma a produzioni dalle immense potenzialità, puntualmente mortificate da sbavature tecniche, gameplay tutt'altro che rifiniti, trame certamente suggestive, ma non sempre contornate da una scrittura all'altezza. In altri termini, con Suda51 sembra di aver a che fare con il classico giocatore, scegliete voi di quale sport, dal talento cristallino, ma che non è mai riuscito a trovare la continuità necessaria per aggiudicarsi trofei di un certo peso.

Nonostante ciò, a ben pensarci, non sono in pochi a subire il fascino dell'eclettico sviluppatore (sottoscritto compreso), genio e sregolatezza che in quasi vent'anni di carriera sembra ben lungi dal trovare un equilibrio tra ambizioni e concretezza.

Nell'immaginario collettivo, Suda51 , all'anagrafe Goichi Suda, non occupa lo stesso posto di rilievo di mostri sacri del calibro di Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima e Shinji Mikami. Nell'ideale all-star team dei game designer più acclamati di tutti i tempi, l'affabile e pazzoide fondatore di Grasshopper Manufacture potrebbe al massimo ambire ad un posto in panchina, tra i primi a subentrare ai titolari, certo, ma pur sempre una seconda scelta.

Content is king

Quante volte la TV è "entrata" in un gioco di Suda51? Flower, Sun and Rain non fa certo eccezione.

Quelli con il pallino per le produzioni nipponiche di nicchia, titoli che spesso e volentieri non hanno mai superato ufficialmente i confini nazionali, vengono a conoscenza dell'esistenza del buon Goichi a cavallo tra il 1999 e il 2000, biennio in cui il giovane sviluppatore appone la sua firma, in qualità di direttore e sceneggiatore, su The Silver Case e Flower, Sun, and Rain.

Non si tratta dei suoi primi giochi in assoluto, il debutto è del 1993 con Super Fire Pro Wrestling 3 Final Bout, già in qualità di direttore, ma non è inesatto affermare che le opere sopracitate rappresentino il manifesto artistico di Suda51, nonché il punto d'origine di Grasshopper Manufacture, software house che fonda lui stesso nel 1998.

Entrambi i titoli ostentano trame contorte, controverse, zeppe di simbolismi criptici e passaggi enigmatici che esaltano l'eccentricità dell'artista che, sin dagli esordi, non sembra particolarmente interessato a spiegare, quanto a creare vivide suggestioni. La tendenza e preferenza ad indicare, piuttosto che a mostrare chiaramente, si riverbera ovviamente anche sul piano visivo, croce e delizia di qualsiasi produzione che porti la sua firma. Lo stile ha la priorità su tutto, anche a fronte di un'ormai conclamata difficoltà dello studio nel tirare fuori il meglio dagli hardware a disposizione.

Il messaggio prima, e spesso a discapito, di tutto. Questo suggeriscono le esperienze di The Silver Case e Flower, Sun, and Rain, un mantra che il nostro seguirà alla lettera anche nei suoi lavori successivi, a partire da quel Killer 7 che gli valse la fama internazionale, atipico FPS nato nell'ambito del così detto Capcom Five, collettivo di produzioni, inizialmente esclusive per Game Cube, di cui fecero parte anche Resident Evil 4, l'incompreso P.N.03, lo stilosissimo Viewtiful Joe e il mai completato Dead Phoenix.

L'art design ricercatissimo, la trama filtrata attraverso (almeno) sette punti di vista differenti, il gameplay che recuperava ed evolveva il concetto di sparatutto su binari, fecero la fortuna di un gioco che divenne immediatamente un cult, uno di quei titoli che offrono innumerevoli chiavi di lettura differenti, a seconda del piglio attraverso cui lo si guarda.

Killer 7 rappresenta uno dei picchi più alti della carriera di Suda51, titolo folle e solido al punto giusto

La magia si ripete con il poco conosciuto Contact e No More Heroes. Il primo è un particolarissimo e brillante RPG per Nintendo DS, del 2006, che usa i due schermi della fortunata console della Grande N per mettere a contatto due differenti realtà che, a loro volta, finiscono per collidere e fondersi con quella in cui vive l'utente stesso. L'altro non ha bisogno di grandi presentazioni, trattandosi forse del gioco più famoso di Grasshopper Manufacture, un action tutto smembramenti e antieroi con la battuta pronta, deliziato da un art design azzeccato e una soundtrack stilosissima.

Anche Shadow of the Damned, di cui tuttavia non va affatto sottovalutato l'apporto di Shinji Mikami, è certamente tra i titoli più noti ed apprezzati, merito soprattutto del carismatico protagonista, l'arrogante Garcia Hotspur, e dell'inusuale spalla che lo accompagna in un viaggio di sola andata per l'inferno, una sboccatissima pistola parlante. Anche Sine Mora, shooter a scorrimento in 2.5D merita una menzione d'onore, nonostante Goichi Suda sia stato coinvolto solo in veste di produttore esecutivo.

Sul resto della sua produzione, si stagliano ombre relativamente più cupe. Lollipop Chainsaw proponeva un gameplay non troppo soddisfacente; Killer is Dead sembra una copia sbiadita di No More Heroes; Let it Die è senza mezzi termini un disastro su ogni fronte; Travis Strikes Again: No More Heroes è così terribile che è cosa buona e giusta fingere che non sia mai esistito.