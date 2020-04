Super Mario Bros. conquista anche le tribù del Pakistan

In un curioso video possiamo vedere Super Mario Bros. giocato da alcuni membri di alcune tribù del Pakistan: il capolavoro di Miyamoto, nonostante le condizioni precarie nelle quali è stato presentato e giocato, ha conquistato anche loro.

Un canale YouTube chiamato Reactistan è specializzato nel far provare cose "strane" e dal sapore occidentale a membri delle tradizionali tribù del Pakistan. Tra un video nel quale provano i Donuts e un altro incentrato sul cibo messicano, c'è una puntata nella quale queste persone provano l'originale Super Mario Bros.

Le loro reazioni sono disparate: c'è chi si ricorda di aver già giocato al classico per NES tanti anni fa e chi, invece, pensa che ci siano videogiochi migliori. Peggio è andato il test nel quale queste persone hanno provato a terminare il primo livello: le difficoltà sono sembrate quasi insormontabili, anche per colpa degli "insetti", ma a loro discolpa possiamo dire che farli giocare su di una versione si Super Mario Bros. emulata per PC con un gamepad di qualità pessima non ha aiutato.

I giudizi sono, comunque, lusinghieri: quasi tutti vorrebbero continuare a giocare a Super Mario Bros. ancora a lungo. Ma chi non vorrebbe?