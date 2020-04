PS4 inviata a Sony in riparazione torna in ritardo, ma con un regalo speciale

Una PS4 inviata a Sony per una riparazione è tornata al proprietario con un certo ritardo, dovuto anche alle difficoltà attuali legate all'epidemia da coronavirus, ma con un regalo speciale da parte della compagnia.

La storia dell'utente Reddit chiamato pnut88 è particolarmente piacevole: ha dovuto inviare all'assistenza ufficiale Sony una PS4 Pro in edizione speciale God of War che aveva problemi a leggere i dischi e la procedura ha richiesto più tempo del previsto anche a causa della logistica rallentata e dei problemi di gestione della riparazione dovuti all'attuale stato dei lavori a causa del coronavirus.

Quanto la PS4 Pro è tornata a casa dell'utente, dunque, erano passati vari giorni ma per compensare l'attesa aggiuntiva all'interno del pacco c'era un regalo: insieme alla console, Sony ha infatti inviato al giocatore anche una copia di MLB: The Show 2020.

A corredo, con la simulazione di baseball ufficiale di Sony, anche una simpatica lettera in cui la compagnia si scusa per il ritardo e augura all'utente di godersi il nuovo gioco in regalo, come si può vedere dalla foto riportata qui sotto.

"Grazie per continuare a supportare PlayStation, i suoi prodotti e servizi durante questi momenti difficili", si legge nella lettera allegata, "Come segno del nostro apprezzamento, includiamo una copia di MLB The Show 20 per te", concludendo il messaggio con "State al sicuro e grazie ancora".