Final Fantasy 7 Remake, la Buster Sword di Cloud Strife ricostruita con del cartone

In un video postato recentemente su YouTube possiamo vedere un utente che ricrea la Buster Sword che Cloud Strife sfoggia in Final Fantasy 7 Remake utilizzando solamente del cartone, della colla e tanta fantasia. Il risultato è sorprendente nella sua bellezza e accuratezza.

Internet sa sorprendere in modo negativo, ma spesso anche in modo positivo. In questo caso non possiamo che rimanere ammirati di fronte all'abilità di つくるさん。Crafty Transformer - Cardboard DIY un canale YouTube specializzato nella creazione di oggetti in cartone. In questo caso il prolifico Youtuber si è messo in testa di creare la buster sword, la spada resa celebre da Cloud Strife di Final Fantasy VII e Final Fantasy VII Remake.

Grazie ad un filmato di soli 3 minuti e mezzo, il giovane ci mostra passo dopo passo come è riuscito nell'impresa e poi sfoggia la sua creazione in maniera similare a come farebbe il protagonista stesso di FF7. Manca solo il colore e poi tutto è perfetto.

