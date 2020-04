Facebook Gaming App, tutti i dettagli dell'app gaming del colosso dei social

Facebook Gaming App, il nuovo tentativo del colosso dei social di entrare nel mondo del gaming dopo l'acquisizione di Oculus, è disponibile per il download su Google Play Store a partire da oggi. Andiamo a scoprirla assieme.

Grazie alla nuova applicazione, Facebook rende ancora più facile trovare e connettersi con giochi, streamer, Gruppi di gaming e molto altro. L'esperienza si basa sulla funzionalità di Facebook Gaming, lanciata circa un anno fa. L'applicazione di gaming è un'esperienza di gioco dedicata alle persone che desiderano un accesso più approfondito ai contenuti di Facebook Gaming. È dotata di un feed di gioco personalizzato in base agli streamer che si guardano, ai giochi preferiti e ai Gruppi di gaming di cui si fa parte. Inoltre, comprende nuove funzionalità, come la possibilità di trasmettere i giochi in diretta Facebook dal proprio telefono.

Dall'autunno 2018, l'app di Facebook Gaming è già stata scaricata da oltre 5 milioni di utenti su Google Play nei paesi in cui era disponibile. Facebook ha però deciso di anticipare il lancio della app in tutto il mondo per incoraggiare interazioni significative con le altre persone e sostenere al tempo stesso il distanziamento sociale durante l'emergenza di COVID-19. A questo indirizzo è possibile scaricare l'app.

L'app Facebook Gaming è al momento disponibile solo su Google Play, ma una versione per iOS è in fase di realizzazione.

La scaricherete?