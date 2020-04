PS5, interfaccia animata e interattiva per gli inviti alle partite multiplayer, secondo un insider

PS5 dovrebbe avere una particolare interfaccia animata e interattiva per gestire gli inviti alle partite multiplayer, in base a quanto riferito dal noto insider Tidux, che ha condiviso alcune suggestioni sul sistema operativo della nuova console in alcuni tweet.

A dire il vero, Tidux è anche decisamente discusso come attendibilità, dunque prendete il tutto come speculazioni senza alcun fondamento di ufficialità, considerando che le affermazioni del personaggio in questione si sono spesso rivelate infondate.

In ogni caso, quanto riferito trova alcuni appoggi nei brevetti emersi in precedenza da parte di Sony e in qualche altra voce di corridoio precedente. In sostanza, si tratta del classico sistema di inviti da inviare agli amici o ad altri utenti online per farli partecipare alla propria partita, ma questo sarebbe caratterizzato da un'impostazione grafica più avanzata.

Invece di ricevere un semplice messaggio di testo, l'invito alla partita multiplayer su PS5 sarebbe dunque corredato anche da una finestra che mostra il gioco in questione in video, effettuando dunque uno streaming tipo picture in picture anche all'interno di un altro gioco, nel caso in cui si stia giocando ad altro.

Lo streaming presente quello che effettivamente sta succedendo nella partita multiplayer a cui siamo invitati, dunque accettando l'invito ci si ritroverebbe direttamente proiettati in tale situazione con un allargamento della finestra e passando così senza soluzione di continuità da un gioco all'altro, senza alcuna attesa.

Tutto questo dovrebbe peraltro sfruttare le ormai stranote potenzialità offerte dall'SSD di PS5, che potrebbe caricare in memoria i dati necessari ad effettuare il cambio di gioco e al contempo salvare lo stato della partita che ci troviamo ad abbandonare per entrare a far parte del multiplayer.

Nel frattempo, proseguono a fioccare i concept design proposti da vari progettisti più o meno amatoriali, in attesa che arrivi finalmente la presentazione ufficiale di PS5, che secondo alcune voci potrebbe avvenire già a maggio.

Party Invite thread.

Say you are enjoying Godfall on your PS5.

You buddie sends you a game invite to Let's say Warzone.

On screen you get pop up screen with a live stream from his game, your PS5 will start the game in the background at will be ready instantly.