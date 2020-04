L'attore Filipe Duarte è morto, era la voce portoghese di Deacon St. John di Days Gone. Aveva solo 46 anni ed è morto per un improvviso attacco di cuore.

Un nuovo lutto ci raggiunge in queste giornate tristi. Si tratta di Filipe Duarte, l'attore noto nel settore per aver prestato la voce a Deacon St. John, il romantico anti-eroe di Days Gone. A farlo sapere è la stessa divisione portoghese di PlayStation.

Duarte aveva soli 46 anni ed è morto per un improvviso attacco di cuore che non gli ha lasciato scampo. Oltre all'intepretazione nell'esclusiva per PlayStation 4, Duarte era famoso per aver lavorato a Variações (2019), Cinzento e Negro (2015) e La vita invisibile (2013).

Le nostre condoglianze vanno, ovviamente, agli amici e alla famiglia.