Doom Eternal e problemi sulla qualità audio: Mick Gordon in polemica con Bethesda lascia la serie?

Doom Eternal ha un'ottima colonna sonora, ma secondo alcune analisi più approfondite sono emersi alcuni dettagli sulla qualità audio di questa e sul fatto che possa essere stata elaborata senza richiedere l'intervento diretto di Mick Gordon, il compositore, che proprio di recente avrebbe fatto capire che la sua collaborazione con Bethesda sulla serie è finita facendo intravedere una polemica.

Ovviamente si tratta solo di speculazioni, per il momento, ma piuttosto interessanti: il tweet riportato qui sotto ha fatto partire una discussione sulla qualità audio della colonna sonora di Doom Eternal, che è stata recentemente rilasciata anche come album a parte: come emerge da un esame accurato delle tracce audio, sembra che la colonna sonora del nuovo capitolo sia basata su una compressione audio molto più netta, che avrebbe abbassato la qualità generale.

Il primo esempio si concentra in particolare su un confronto diretto fra la traccia BFG Division dal Doom del 2016 e la versione remix del 2020 in Doom Eternal, mostrando in quest'ultimo caso un andamento molto più uniforme, segno di un taglio più pesante delle frequenze.

Dalla discussione è emerso inoltre che Mick Gordon, compositore responsabile delle musiche dell'originale nonché di varie altre produzioni del publisher, non abbia preso parte al processo di mixing per Doom Eternal.

Come coincidenza, proprio di recente è stata raccolta una dichiarazione misteriosa da parte di Gordon, il quale ha riferito "dubito che lavoreremo di nuovo insieme" a chi ha chiesto se dovesse occuparsi anche della colonna sonora del prossimo Doom.

Ovviamente, questo non è significativo di una volontà vera e propria di abbandonare la collaborazione per polemiche o problemi lavorativi emersi, ma visto il rapporto stretto che ha caratterizzato Bethesda e il compositore in questi anni, la coincidenza è piuttosto sospetta.

