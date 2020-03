DOOM Eternal: Trovare i punti per la Praetor Suit

Vediamo come ottenere i punti per attivare i perk della Praetor Suit in DOOM Eternal.

In DOOM Eternal, il DOOM Slayer è protetto da un'armatura che può essere potenziata con i punti per la Praetor Suit per poter affrontare meglio le varie minacce del gioco. I punti sono necessari per aumentare le possibilità di sopravvivenza andando a potenziare la resistenza ai danni ambientali, l'armatura, la salute, la capacità di equipaggiamento e la mobilità. La possibilità di potenziare la tuta però si ottiene solo una volta terminata la missione 2. Dopo la missione infatti verrete spediti alla Fortress of Doom, dove verrete istruiti da un tutorial sul come poter utilizzare i punti che otterrete. Non tutti i potenziamenti però costano un solo punto, ce ne sono diversi che possono evolversi, richiedendo un numero maggiore di punti per poterlo fare.

Per ottenere i punti della Praetor Suit dovrete completare le sfide della storia nei vari livelli di DOOM Eternal. La maggior parte di esse vi costringeranno ad eliminare i nemici in delle maniere specifiche. Potrete anche ottenerli raggiungendo delle aree segrete, cercatele in ogni livello per avere la possibilità di trovare qualche punto. L'ultima maniera di ottenere i punti per la Praetor Suit è quella di aprire le porte della Fortress of Doom con le Sentinel Batteries, che possono a loro volta essere trovate completando 3 sfide in un singolo livello oppure semplicemente esplorando durante il gioco.

Lista dei Perk della Praetor Suit Perk ambientali Perk Punti necessari Effetto Hazard Protection 1 La RAD Suit riceve meno danni dalle pozze tossiche e dall'acqua tossica Thicker Skin 2 Immunità ai danni da esplosioni di barili Regenerating Barrels 2 I barili esplosi si rigenerano dopo un breve lasso di tempo Explosive Piñatas 2 I barili lasciano alcune munizioni una volta esplosi Perk delle granate Frag Perk Punti necessari Effetto Faster Frag Cooldown 3 Riduzione del tempo di caricamento dopo l'utilizzo Combustion Concussion 3 La granata emette una seconda e più grande esplosione che non danneggia i nemici ma li stordisce Scatter Bombs 4 Ogni nemico ucciso con le granate fa comparire delle bombe a dispersione Frag Stock Up 5 Lancio di una seconda granata prima della ricarica Perk delle Ice Bomb Perk Punti necessari Effetto Faster Ice Cooldown 3 Riduzione del tempo di caricamento dopo l'utilizzo Permafrost 3 I demoni rimangono bloccati per più tempo Ice Drops 4 Danneggiare ed uccidere nemici ghiacciati donerà energia Frost Bite 5 Danni aumentati contro nemici ghiacciati Perk Fondamentali Perk Punti necessari Effetto Grappler 1 Monkey bar e Ledge Grab più veloci Hot Swapper 2 Cambio modalità ed arma più veloci Faster Dasher 4 Lo scatto recupera più velocemente Frost Bite 4 Scatto ricaricato dalle Glory Kills Perk esplorativi Perk Punti necessari Effetto Slayer Atlas 1 Rivela sull'Automap le Stazioni Automap Item Classifier 1 Rivela tutti gli oggetti di progressione nel Dossier Bigger fog lights 2 Raggio aumentato dell'Automap Item Finder 3 Rivela la posizione di tutti gli oggetti di progressione sull'Automap