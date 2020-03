Disney+: catalogo delle novità Film e Serie TV al lancio in Italia

Ormai ci siamo quasi. Il servizio streaming della Disney sta per approdare anche in Italia. Tra classici animati, film blockbuster, cinecomics, documentari e serie tv, vediamo insieme il catalogo di Disney+ .

Originali Disney+

Come la maggior parte delle piattaforme streaming, anche Disney+ proporrà delle sue produzioni originali. Tra le serie tv troviamo il già mondialmente acclamato The Mandalorian, la nuova avventura nella galassia lontana lontana di Star Wars, oltre a High School Musical: The Musical - La Serie e Elena, diventerò Presidente.

Da tenere in considerazione anche le future Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki.



Per quanto riguarda i film, invece, verranno resi disponibili Togo, Noelle, Timmy Frana - Qualcuno ha sbagliato, Stargirl e l'atteso ritorno in live-action di Lilli e il vagabondo.



Non solo. Da tenere in considerazione anche i cortometraggi, da sempre fiore all'occhiello dei due colossi d'animazione, Disney e Pixar. Tra le novità proposte da Disney+ possiamo trovare due cortometraggi di Toy Story, nonché due serie interamente dedicate ai cortometraggi, SparkShorts e Short Circuit.



Per finire, tra le produzioni originali troviamo anche diversi documentari e reality. Da tenere in considerazione Il Mondo Secondo Jeff Goldblum, Encore! e One Day at Disney.



Documentari originali Disney+